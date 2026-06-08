Γιατί ο Σαμαράς επιμένει να ταυτίζει Μητσοτάκη με Τσίπρα – Το δίλημμα που θέλει να γκρεμίσει και ο απώτερος στόχος του

Η φράση που συγκράτησαν όλοι από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο δεν ήταν απλώς ένα λεκτικό εύρημα για να επιτεθεί στον Πρωθυπουργό.

Όταν ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», έστηνε με ψυχραιμία το βασικό όπλο της προεκλογικής του φαρέτρας, την αποδόμηση του διλήμματος «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Και αυτό γιατί ξέρει καλά πως, σε μια πολωμένη αναμέτρηση, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς ο φόβος της επιστροφής Τσίπρα, το «αν δεν μας στηρίξεις, έρχεται εκείνος». Αν οι δύο είναι το ίδιο πράγμα, το επιχείρημα αυτό καταρρέει. Και τότε ο δυσαρεστημένος, παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος παύει να αισθάνεται υποχρεωμένος να «γυρίσει σπίτι» αμυντικά, και αποκτά άλλοθι να ψηφίσει αλλού.

Εκεί ακριβώς πατάει ο σχεδιασμός του Μεσσήνιου πολιτικού. Η εξίσωση των δύο ανδρών λειτουργεί και για τις πρώτες αλλά και για τις ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, ανοίγοντας χώρο για έναν τρίτο πόλο που θα παρουσιάζεται ως η «γνήσια συνέχεια» της παράταξης. Και μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης να έσπευσε να πει ότι μια τέτοια εξίσωση «δεν έχει λογική βάση», όμως ο Σαμαράς δεν την πέταξε στον αέρα, τη θεμελίωσε συγκρίνοντας τις πολιτικές των δύο πρωθυπουργών.

Στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στη Δικαιοσύνη, πρόσθεσε τη «woke ατζέντα» και το μεταναστευτικό όπου εκεί, ο κ. Σαμαράς εκτιμά πως θα πάρει ακόμα περισσότερους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, καθώς αντιδράσεις για αυτά τα δύο θέματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και πάνω απ’ όλα, τους απέδωσε κοινή αντίληψη εξουσίας. Παρουσίασε τον Τσίπρα ως «Μεσσία» που διέλυσε και ανασυγκροτεί το κόμμα του και τον Μητσοτάκη ως «Ηγεμόνα» που διέγραψε δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς.

Μάλιστα, ως προς αυτό το δεύτερο, ο κ. Σαμαράς εντάσσει και τον Κώστα Καραμανλή στους διαγραμμένους πρωθυπουργούς αν και ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε σε μια τέτοια λογική, ούτε ποτέ πέρασε από το μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη μια διαγραφή Καραμανλή. Ωστόσο, ο κ. Σαμαράς παρουσιάζει εσκεμμένα αυτό το σχήμα για να απευθυνθεί και στον δυσαρεστημένο καραμανλικό ψηφοφόρο, που ακόμα πιο δύσκολα θα φύγει από τη Ν.Δ. για να ψηφίσει ένα κόμμα που θα κάνει τελικά κακό στη Ν.Δ.

Πίσω από τη ρητορική, πάντως η προετοιμασία τρέχει εδώ και καιρό. Ο Σαμαράς φέρεται να έχει στήσει πανελλαδικό δίκτυο οργανωτικών πυρήνων, με επαφές και προσπάθεια συγκρότησης ψηφοδελτίων σε όλους τους νομούς. Βασικό προπύργιο παραμένει η Πελοπόννησος, ενώ ο κ. Σαμαράς εκτιμά πως θα πάει πολύ καλά στη Βόρειο Ελλάδα, τη Θεσσαλία, αλλά και στην Αττική. Επειδή όμως είναι η δεύτερη φορά μετά το 1993 που ο Σαμαράς στήνει σχηματισμό κόντρα στη ΝΔ, αυτή τη φορά φροντίζει να μη δώσει λαβή με τυχόν μετακινήσεις νυν βουλευτών.

Ό,τι μετακομίσει στο κόμμα Σαμαρά από σημερινούς εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μετά την προκήρυξη των εκλογών, ώστε να μην ξανακατηγορηθεί ότι επιδιώκει να «ρίξει» την κυβέρνηση. Στην Πειραιώς, πάντως, το αρχικό δόγμα της υποτίμησης δοκιμάζεται. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για «προσωπική ατζέντα» και «προσωπικές πικρίες», όμως κυβερνητικά στελέχη ξέρουν ότι ο κ. Σαμαράς πιάνει χορδές στην παραδοσιακή βάση και κυρίως σε όσους στις ευρωεκλογές δεν προσήλθαν καν να ψηφίσουν την παράταξη.

Στις πρώτες εσωτερικές εκτιμήσεις, η ζημιά υπολογίζεται γύρω στη μία με δύο μονάδες, ποσοστό που, μαζί με τη χαλαρότητα μιας τιμωρητικής ψήφου, αρκεί για να απομακρύνει πλήρως την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Γαλάζια κοινοβουλευτικά στελέχη με μακρόχρονη πείρα στις διεργασίες της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν ότι το πραγματικό στοίχημα του κ. Σαμαρά δεν είναι να πλήξει μόνο το στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά αν τα καταφέρει να συρρικνώσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό κάτω του 25% στις πρώτες εκλογές.

Κάτι τέτοιο εκτιμούν συνεργάτες του κ. Σαμαρά, θα οδηγούσε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας και θα άνοιγε ξανά τη συζήτηση για αλλαγή ηγεσίας μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Και εκεί, ο κ. Σαμαράς θα μπορούσε να επικαλεστεί την πανστρατιά όλης της παράταξης για νίκη στις δεύτερες εκλογές, αφού όμως επικεφαλής της δεν θα ήταν ο άνθρωπος που σήμερα μισεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πολιτικά.

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