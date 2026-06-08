Πρόωρες εκλογές: Γιατί επανέρχεται το σενάριο του φθινοπώρου – Τα νέα κόμματα και οι αλλαγές με Κυρανάκη, Μαρινάκη, Θεοδωρικάκο

Φουντώνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα σενάρια που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει τις κάλπες των πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να είναι σε εκλογικό σχεδιασμό.

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από όλους τους υπουργούς να ολοκληρώσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να είναι έτοιμα προς παρουσίαση στη διάρκεια της ΔΕΘ.

Παράλληλα, ξεκινάει ένα πρόγραμμα περιοδειών τόσο του πρωθυπουργού όσο και όλων των υπουργών στο Λεκανοπέδιο και σε όλη την Επικράτεια, με έμφαση τη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική. Σε αυτές θα πάρουν μέρος και οι τοπικοί βουλευτές αλλά και κομματικά στελέχη.

Το μήνυμα με Κυρανάκη, Μαρινάκη, Θεοδωρικάκο

Στο προεκλογικό κλίμα συνέβαλε φυσικά και η επιλογή του Κωνσταντίνου Κρανάκη για την θέση του Γραμματέα του κόμματος που για πολλούς σηματοδοτεί την επιστροφή της ΝΔ στις ρίζες της.

Οι λόγοι για τους οποίους επανέρχεται ως θέμα συζήτησης το σενάριο των πρόωρων εκλογών είναι αρκετοί ,δεδομένου ότι στο Μέγαρο Μαξίμου όλο το τελευταίο διάστημα αξιολογούν όλα τα γεγονότα της πολιτικής ζωής.

Κατ αρχήν η ΝΔ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο ψυχολογικό όριο του 22% και στην εκτίμηση στο 27 με 30%. Δηλαδή πολύ μακριά από το ποσοστό το οποίο μπορεί να της δώσει την αυτοδυναμία.

Με δεδομένο μάλιστα ότι και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μετρήσεων όπως το πως αξιολογούν οι πολίτες την ακρίβεια, τα θέματα της οικονομίας, τους θεσμούς, δεν φαίνεται να αλλάζουν, στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει μεγάλος προβληματισμός.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι και ο καθ όλην αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος εμφανίζεται να μετακινείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και να αναλάβει χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου καθώς δεν σημείωσε καμμία σημαντική επιτυχία στο θέμα της ακρίβειας.

Την ίδια στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης λέγεται ότι κατευθύνεται προς την θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Με την κίνηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς επιθυμεί να κρατήσει το θέμα των Τεμπών χαμηλά αφού ο Κώστας Κυρανάκης είχε καταφέρει τουλάχιστον επικοινωνιακά να ελέγχει το θέμα.

Ο ρόλος των νέων κομμάτων

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει προφανώς με τα νέα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με το που εμφανίστηκε να έχει ένα 15,5% γεγονός που σημαίνει ότι σταδιακά μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη . Προφανώς στην κυβέρνηση δεν θα ήθελαν για κανένα λόγο ο πρώην πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως η εναλλακτική κυβερνητική λύση σε μία στιγμή που το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα το κόμμα της Μαρίας Καρυστινού που η ΝΔ θεωρούσε ότι δεν την αφορά εμφανίζεται και αυτό να παίρνει από την ΝΔ ένα 3% γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στην τελική ευθεία.

Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης έχει το όνομα του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινώσει τον δικό του πολιτικό φορέα. Εάν ο πρώην πρωθυπουργός μπορέσει να συσπειρώσει γύρω του τους δυσαρεστημένους δεξιούς αλλά και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που σήμερα βρίσκονται στην Ελληνική Λύση η την Φωνή Λογικής παίρνοντας ένα 4-5% τότε τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την κυβέρνηση.

Όλα αυτά ενώ μέσα στο καλοκαίρι τελειώνει το ταμείο ανάκαμψης και ενώ τα προβλήματα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης καλπάζουν.

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