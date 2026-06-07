Τι σημαίνουν οι μετακινήσεις Κυρανάκη στη ΝΔ και Μαρινάκη στο Mεταφορών – H ειδική αποστολή Θεοδωρικάκου 

Η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που θα επικυρωθεί την επόμενη Τετάρτη ανοίγει αλυσιδωτά έναν κύκλο μετακινήσεων στο κυβερνητικό σχήμα, τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ίσως και ως την τελευταία διόρθωση πριν η χώρα μπει για τα καλά σε προεκλογική τροχιά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι δεν πρόκειται για ανασχηματισμό αλλά για διορθωτικές σημειακές διορθώσεις και για «αναγκαίες προσθήκες». Η ουσία πάντως είναι βαθύτερη. Η αποχώρηση του κ. Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αφήνει ένα νευραλγικό κενό, ενώ παράλληλα πρέπει να καλυφθεί και η θέση του εκλιπόντος υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, που είχε αναλάβει την πολεοδομική μεταρρύθμιση. Δύο κενά, λοιπόν, δίνουν στον πρωθυπουργό την ευχέρεια να παρέμβει και αλλού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Πέμπτη.

Η έκπληξη και το ερώτημα

Η βασική «έκπληξη» σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, είναι η μετακίνηση του μέχρι τώρα, κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, στη θέση που θα κατέχει μέχρι την Τετάρτη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρείται από τα πιο προβεβλημένα, πετυχημένα και ανερχόμενα στελέχη της παράταξης, διαθέτει κομματική εμπειρία από τη θητεία του ως γραμματέας του κόμματος το 2021, αλλά κυρίως γνωρίζει το κυβερνητικό έργο και τις προτεραιότητες του πρωθυπουργού όσοι ελάχιστοι. Η μετακίνησή του στο Υπουργείο Μεταφορών έχει να κάνει με την ανάγκη να δώσει το Μαξίμου ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο μήνυμα ότι το μεγάλο και κρίσιμο έργο στον τομέα των μεταφορών και ιδίως στα τρένα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί απαρέγκλιτα.

Μάλιστα στόχος της μετακίνησης/αναβάθμισης του κ. Μαρινάκη ήταν και ακριβώς αυτός: να μην δοθεί στο παραμικρό η εντύπωση ότι η μάλλον ξαφνική – ίσως και γρήγορη – αποχώρηση του κ. Κυρανάκη από το υπουργείο, έστω για μία τόσο σημαντική θέση όσο του γραμματέα της ΝΔ, σημαίνει πως το έργο εκσυγχρονισμού στον σιδηρόδρομο μπορεί να έχει την οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Ο κ. Μαρινάκης από την άλλη, είχε την αίσθηση εδώ και καιρό ότι πια ολοκλήρωσε έναν κύκλο στο πόστο του κλυβερνητικού εκπροσώπου και θέλει να δείξει προσωπικό έργο και σε έναν άλλο νευραλγικό τομέα της κυβερνητικής πολιτικής όπως είναι οι μεταφορές.

Άλλωστε, ένα από τα στοιχήματα που θα αναλάβει μαζί με την υπουργική θέση είναι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο όλες οι εργασίες για την ομαλή σιδηροδρομική μετακίνηση με όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας δουλειά που ξεκίνησε επί Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Η παράδοση όλων των συστημάτων ασφαλείας στην ώρα τους είναι κομβική για τον Πρωθυπουργό, καθώς θα εμφανιστεί για ακόμη μια φορά να επαναλαμβάνει το σύνθημα Το “είπαμε, το κάναμε” ποντάροντας στην αξιοπιστία της κυβέρνησης και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Εφόσον η μετακίνηση έχει κλειδώσει το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα τον διαδεχθεί στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Το βασικό σενάριο που ακούγεται οδηγεί σε πρόσωπο που δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα τοποθετηθεί πιθανόν σε θέση βουλευτή Επικρατείας , ώστε να μην μπει στο κυνήγι του σταυρού. Το όνομα της Αλεξάνδρας Σδούκου, νυν εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Για τη θέση αυτή, τις τελευταίες ώρες έχει ακουστεί και το όνομα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ο οποίος είχε εξαιρετική θητεία στο ίδιο πόστο επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Γνωρίζει, όσο λίγοι, αυτό το ρόλο και έχει πια, λόγω της θητείας του ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αποδοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Το ερώτημα είναι αν ο ίδιος ο κ. Ρουσόπουλος επιθυμεί την επιστροφή του σε αυτό το πόστο και αν η θέση του βουλευτή επικρατείας είναι αρκετή για να τον δελεάσει.

Το στοίχημα και η αποστολή

Η επιλογή Κυρανάκη τώρα για τη νευραλγική θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας έχει καθαρό πολιτικό αποτύπωμα. Πρόκειται για στέλεχος που, όπως σημειώνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, με διαδρομή από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ έως την προεδρία της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και γνωρίζει όσο λίγοι το DNA του εκλογικού σώματος της ΝΔ. Ανέλαβε τις Μεταφορές στην πιο καυτή συγκυρία, μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, και στο Μαξίμου εκτιμούν ότι «σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης» δεν φοβάται το πολιτικό κόστος, δεν φοβάται να συγκρουστεί ενώ υπήρξε και ένα από τα δυναμικά στελέχη του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, τα χρόνια που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Η αποστολή του τώρα είναι σαφής, η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης, η επανενεργοποίηση ψηφοφόρων που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί, ένα κοινό που σιωπά ή παρακολουθεί από απόσταση.

Άλλωστε, ο κ. Κυρανάκης μπορεί να μιλήσει με όλα τα εκλογικά κοινά της Νέας Δημοκρατίας, από τους παραδοσιακούς δεξιούς μέχρι τους κεντρώους και τους εκσυγχρονιστές και έχει καλές σχέσεις και με τα κομμάτια εκείνα της παράταξης που θα μπορούσαν να δουν με πιο φιλικό τρόπο ένα κόμμα Σαμάρα. Το στοίχημα που αναλαμβάνει είναι μεγάλο, ο ίδιος προτίθεται, όπως λέει σε συνεργάτες του, να αρχίσει το τρέξιμο σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη κιόλας και εφόσον πετύχει και σε αυτή την αποστολή, το όνομά του αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.

Το βάρος της προεκλογικής στρατηγικής

Στις αλλαγές που ετοιμάζει ο πρωθυπουργός, ένα ακόμη όνομα παίζει δυνατά για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού για χρόνια και ένας από τους βασικούς επιτελείς της επιτυχημένης προεκλογικής εκστρατείας που οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Θεοδωρικάκος φέρεται να εντάσσεται στον στενό πυρήνα των προσώπων που θα σηκώσουν το βάρος της προεκλογικής τακτικής και στρατηγικής και δεν αποκλείεται να αναλάβει θέση υπουργού Επικρατείας με διευρυμένο ρόλο στρατηγικού και επικοινωνιακού συντονισμού στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώην διευθύνων σύμβουλος της GPO, θεωρείται ειδήμων στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων.

Σε μια συγκυρία όπου τον χάρτη της αντιπολίτευσης αναδιατάσσουν τα νέα εγχειρήματα του κ. Αλέξη Τσίπρα και της κ. Μαρίας Καρυστιανού, και όπου το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είναι πιο κοντά να υλοποιηθεί από ποτέ ο ρόλος του γίνεται στρατηγικός. Ο κ. Θεοδωρικάκος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναδιοργάνωση του επικοινωνιακού επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμουκαι να λειτουργήσει συντονιστικά στην τελική ευθεία για τις εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να στήνει το επιτελείο που θα τον οδηγήσει στη ΔΕΘ και από εκεί στις κάλπες, με τον κομματικό μηχανισμό στα χέρια ενός νέου στελέχους πρώτης γραμμής που μπορεί να τρέχει συνεχώς και τη στρατηγική πολιτική επικοινωνία στο δρόμο προς τις εκλογές σε στελέχη που έχουν δουλέψει και έχουν φέρει επιτυχή αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς.

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