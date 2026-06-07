Ο δύσκολος δρόμος της ΝΔ προς τις εκλογές: Κλείνοντας υποθέσεις, φτιάχνοντας διλήμματα

Το τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου που λέει στο ρεφρέν «κλείνω παλιούς λογαριασμούς, λύνω δεσμούς» θα μπορούσε να «πηγαίνει γάντι» στην τακτική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, καθώς μοιάζει να σπρώχνει προς λύσεις – έστω και ολίγον τι βιαστικές – διάφορες υποθέσεις που την ταλανίζουν εδώ και καιρό και της προκαλούν φθορά. Συγκεκριμένα, μόνο τις τελευταίες εβδομάδες:

Υποκλοπές

Η πλειοψηφία της Ν.Δ. στη Βουλή απέρριψε μετ’ επαίνων την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και μπορεί να χρειάστηκε τη νομική δεινότητα και τη ρητορική ικανότητα του Μάκη Βορίδη για να ξεπεράσει τον εν λόγω σκόπελο, ωστόσο, τελικά, η πρόταση δεν πέρασε (χρειαζόταν 151 ψήφους…) και τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο μοιάζει προς το παρόν να κλείνει.

Λέμε προς το παρόν, διότι εντύπωση προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa, της εταιρείας που παράγει το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ότι η επιχείρησή του πουλά μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν χειρίζεται το λογισμικό, αφήνοντας αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Ο πρώην αξιωματικός των IDF, μάλιστα, εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι η Βουλή δεν ενέκρινε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και δήλωσε έτοιμος να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για την υπόθεση. Η κυβέρνηση, πάντως, επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι δεν αγόρασε ποτέ το Predator, επιμένοντας στη «γραμμή» των παρακολουθήσεων από ιδιώτες και στο λεγόμενο «πόρισμα Ζήση» για τις υποκλοπές. Εν πάση περιπτώσει, υπογραμμίζεται ότι ο Ντίλιαν έχει καταδικασθεί πρωτόδικα και ότι προφανώς επιδιώκει να ελαφρύνει τη θέση του.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε επίσης το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, το σημαντικότερο «χαρτί» για την κυβέρνηση στην παρούσα φάση είναι το επονομαζόμενο «πόρισμα Τυχεροπούλου», δηλαδή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που παρήγγειλε στο πρώην στέλεχος του Οργανισμού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η οποία φέρεται να «βγάζει λάδι» τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, φαίνεται ότι η ίδια – η οποία φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που κίνησε τη διαδικασία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΕΡΡΟ – ουσιαστικά αθωώνει τους περισσότερους εμπλεκόμενους βουλευτές, συμπεραίνοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία δεν έχει προκληθεί ζημία στα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ήδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «κάρφωσε» την αντιπολίτευση, διερωτώμενος αν θα υπάρξει συγγνώμη από όσους «ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους».

Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει ισχυρό ατού για τη Ν.Δ., καθώς από τη μία η έκθεση Τυχεροπούλου μοιάζει να απαλλάσσει τους «γαλάζιους» βουλευτές από ευθύνες για το σκάνδαλο και από την άλλη η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να ξεριζώσει τα… αγριόχορτα που λυμαίνονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στέλνοντας στη Δικαιοσύνη όλους όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις παρανόμων επιδοτήσεων – κάθε εβδομάδα «σκάει» και από μία υπόθεση – και περνώντας τον Οργανισμό στην ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία με… καθαρό μητρώο και τεχνοκρατική προσέγγιση σε όλα.

Τέμπη

Όσον αφορά το τρίτο «αγκάθι», αυτό της τραγωδίας των Τεμπών, μετά τα τεράστια προβλήματα που καταγράφηκαν κατά τις πρώτες συνεδριάσεις του δικαστηρίου για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα, φαίνεται ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και ότι η δίκη θα προχωρήσει κανονικά το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι θετικό για την κυβέρνηση, καθώς εξαρχής η «γραμμή» της ήταν να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει κατά την ακροαματική διαδικασία.

Παράλληλα, πάντως, η δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού (Ελπίδα για Δημοκρατία) εκτιμάται ότι – με τους κατάλληλους χειρισμούς – μπορεί να αποτελέσει «κρυφό χαρτί» για την κυβέρνηση: ήδη ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας έχει πάρει αποστάσεις από την πρωτοβουλία αυτή και, παρότι αναγνωρίζεται ότι η ιδιότητα της μητέρας που έχασε το παιδί της δεν φεύγει ποτέ από το προσκήνιο, πλέον η κριτική στη Μ. Καρυστιανού θα γίνεται με πολιτικούς όρους.

Συνταγματική αναθεώρηση

Τέλος, η κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Ν.Δ. για τη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί άλλη μια ψηφίδα στη νέα στρατηγική του Μαξίμου και της Πειραιώς, μια ψηφίδα που αφορά σε μια σειρά ζητημάτων που η αντιπολίτευση είχε κάνει «σημαία» το τελευταίο διάστημα: νόμος περί ευθύνης υπουργών, κράτος δικαίου, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αξιολόγηση στο Δημόσιο και σύνδεσή της με τη μονιμότητα, όλα αυτά είναι ζητήματα που, καλώς ή κακώς, άπτονται της καλής λειτουργίας του κράτους.

Ωστόσο, πέρα από το τεχνικό κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το πολιτικό, τονίζοντας ότι η Ν.Δ. καταθέτει μια συνεκτική και σαφή πρόταση, η οποία αποκρυσταλλώνει και το όραμά της για την Ελλάδα του μέλλοντος. Απέναντι σε αυτήν την πρόταση, λένε κυβερνητικές πηγές, υπάρχει μόνο άρνηση, μηδενισμός και αντίδραση – στάση που αποτυπώνεται συνολικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τη Ν.Δ. να εμφανίζεται με σχέδιο και όραμα και την αντιπολίτευση να αρκείται μόνο στο να πετάει πέτρες.

Κάπως έτσι, «στήνεται» και το προεκλογικό δίλημμα το οποίο η κυβέρνηση αναμένεται να απευθύνει στους πολίτες όταν στηθούν οι κάλπες: από τη μία σταθερότητα και σχέδιο που, μάλιστα, υλοποιείται («το είπαμε, το κάναμε») και από την άλλη απουσία σχεδίου, μηδενισμός και απλώς προσπάθεια να φθαρεί η κυβέρνηση. Είναι αρκετό ένα τέτοιο δίλημμα να πείσει το κατακερματισμένο εκλογικό σώμα; Στο Μαξίμου και την Πειραιώς εκτιμάται ότι, μαζί με τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό πρόταγμα για την επίτευξη του στόχου της τρίτης θητείας.

Βέβαια, υπογραμμίζεται ότι μείζονα ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις θα παίξει και η – ακόμα ρευστή και… επίφοβη – κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία επιδρά με δραματικό τρόπο στην οικονομία της χώρας: ο υψηλός πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα «κόλπα» της αγοράς δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, ενώ στελέχη του οικονομικού επιτελείου παραδέχονται ότι ούτως ή άλλως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.

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