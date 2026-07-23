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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

23.07.2026 06:30

Η τεχνητή νοημοσύνη πέρασε από τις απαντήσεις στη δράση

23.07.2026 06:30
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Η είδηση πέρασε σχεδόν απαρατήρητη μέσα στον καθημερινό καταιγισμό πληροφοριών.Ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, στη διάρκεια εσωτερικής δοκιμής κυβερνοασφάλειας, κατάφερε να παρακάμψει τους περιορισμούς του περιβάλλοντος δοκιμών, να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να πραγματοποιήσει ενέργειες που οι δημιουργοί του δεν είχαν προβλέψει.  Η ίδια η εταιρεία μίλησε για περιστατικό «άνευ προηγουμένου».

Οι περισσότεροι στάθηκαν στον εντυπωσιακό τίτλο: «Η τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε από τον έλεγχο». Δεν βρίσκεται όμως εκεί το πραγματικό ερώτημα.  Το μοντέλο δεν «ξύπνησε». Δεν απέκτησε συνείδηση, ούτε αποφάσισε να επαναστατήσει απέναντι στον άνθρωπο. Όλα αυτά εξακολουθούν να ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας

Εκείνο που συνέβη είναι ίσως πολύ σημαντικότερο. Για να πετύχει τον στόχο που του είχε ανατεθεί, βρήκε μόνο του έναν δρόμο που οι μηχανικοί του δεν είχαν προβλέψει.  Δεν παραβίασε τους κανόνες επειδή τους αμφισβήτησε. Τους υπερέβη επειδή αυτό εξυπηρετούσε αποτελεσματικότερα τον σκοπό που του είχε ανατεθεί. Εδώ βρίσκεται η πραγματική τομή.

Μέχρι σήμερα η δημόσια συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να παράγει γνώση. Να απαντά, να γράφει, να μεταφράζει, να αναλύει, να προτείνει. Το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει ότι εισερχόμαστε σε μια διαφορετική εποχή. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μετατρέπεται από σύστημα παραγωγής απαντήσεων σε σύστημα που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δρα στον πραγματικό κόσμο.

Η διάκριση δεν είναι θεωρητική. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ίδια την τεχνολογία. Δεν χρειάζεται μια μηχανή να αποκτήσει ανθρώπινη συνείδηση για να μεταβάλει τις ισορροπίες ισχύος. Αρκεί να μπορεί να σχεδιάζει, να επιλέγει μέσα και να εκτελεί πολύπλοκες ακολουθίες ενεργειών ταχύτερα από τον άνθρωπο. 

Από τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα και την κυβερνοασφάλεια μέχρι τη βιομηχανία και τα πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων, η αξία δεν θα βρίσκεται πλέον μόνο στην ανάλυση, αλλά στην αυτόνομη εκτέλεση.

Είναι πιθανό σε λίγα χρόνια αυτή η είδηση να μην μνημονεύεται ως η στιγμή που «ένα μοντέλο ξέφυγε από τον έλεγχο». 

Μπορεί να καταγραφεί ως η πρώτη δημόσια ένδειξη μιας πολύ βαθύτερης ιστορικής μετάβασης: της στιγμής κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη έπαψε να είναι απλώς ένα εργαλείο παραγωγής γνώσης και άρχισε να δρα.  Και ίσως αυτή η μετάβαση αποδειχθεί ιστορικά σημαντικότερη ακόμη και από την ίδια την εφεύρεση της τεχνητής νοημοσύνης.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 08:20
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