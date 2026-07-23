Ε65: Εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά – Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, το βόρειο και τελευταίο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο της Εγνατίας Οδού, στο Κηπουριό Γρεβενών, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το νέο τμήμα θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος λειτουργεί από την Κεντρική Οδό, συνδέει πλέον τον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Εύζωνοι, στο ύψος της Ανθήλης, με την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών.

Μικρότεροι χρόνοι μετακίνησης

Η ολοκλήρωση του Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η διαδρομή Αθήνα–Γρεβενά θα πραγματοποιείται σε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ο χρόνος από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό περιορίζεται στη μία ώρα και 45 λεπτά. Η μετάβαση προς την Καστοριά και την Κοζάνη θα διαρκεί περίπου τεσσεράμισι ώρες.

Παράλληλα, δημοφιλείς προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα γίνονται περισσότερο προσβάσιμοι, με ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Ο Ε65 αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν σύγχρονο οδικό διάδρομο που συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Η λειτουργία του αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή, προσφέροντας παράλληλα μια συντομότερη εναλλακτική διαδρομή για τις διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Μέσω του Ε65 συνδέονται ουσιαστικά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που αποτελεί πύλη της χώρας προς την Κεντρική Ευρώπη, με το λιμάνι του Βόλου. Την ίδια στιγμή, το ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια μειώνεται κατά περίπου δύο ώρες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο αυτοκινητόδρομος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση.

Στα 182,1 χιλιόμετρα του Ε65 περιλαμβάνονται 14 ανισόπεδοι κόμβοι, πέντε δίδυμες σήραγγες, 31 γέφυρες μήκους άνω των 50 μέτρων και 114 άνω και κάτω διαβάσεις.

Μεγαλύτερη είναι η σήραγγα Τ2 στην οροσειρά της Όθρυος, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων.

Κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου υπάρχουν επίσης χώροι στάθμευσης και ανάπαυσης, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων και ένα Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Λειτουργούν ακόμη τέσσερις μετωπικοί και πέντε πλευρικοί σταθμοί διοδίων.

Ο Ε65 διαθέτει τέσσερις Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, στο Λιανοκλάδι, στους Σοφάδες, στη Ράξα και στο Καρπερό. Σε λειτουργία βρίσκονται οι σταθμοί του Λιανοκλαδίου και των Σοφάδων.

Για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών παρέχονται 24ωρες περιπολίες, δωρεάν οδική βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης και τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 1075 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

Με την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος κλείνει ένας πολυετής κύκλος κατασκευής και δημιουργείται ένας ενιαίος, σύγχρονος και ασφαλής άξονας, ο οποίος αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις, πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Μάτι, οκτώ χρόνια μετά: Οι 104 νεκροί και ένα κράτος που αναζητά ευθύνες και εξακολουθεί να τρέχει πίσω από τις φωτιές