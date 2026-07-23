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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.07.2026 09:30

Στεγαστικά δάνεια: Στην «τσιμπίδα» της ΤτΕ οι δανειολήπτες – Αυστηρότεροι όροι, «κόφτες» σε εισοδήματα και προκαταβολές

23.07.2026 09:30
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Σε στενό κλοιό βρίσκονται πλέον όσοι επιχειρούν να αποκτήσουν στέγη μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το νέο προστατευτικό και μακροπροληπτικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) θέτει αυστηρά όρια στις εκταμιεύσεις. Αν και στόχος των μέτρων είναι η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η αποτροπή δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων, στην πράξη η απόκτηση πρώτης κατοικίας μετατρέπεται σε δύσκολη εξίσωση για τη μεσαία τάξη.

Οι νέες οδηγίες, οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια από τα τραπεζικά ιδρύματα, καθορίζουν «κόκκινες γραμμές» τόσο στο ύψος της μηνιαίας δόσης όσο και στο ποσοστό χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου.

Οι δύο «κόφτες» που αλλάζουν τους κανόνες

Η ουσιαστική αυστηροποίηση συμπυκνώνεται σε δύο βασικούς δείκτες που οφείλουν να τηρούν αυστηρά οι τράπεζες:

Ανώτατο όριο δόσης προς εισόδημα (DSTI): Η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου (μαζί με τυχόν άλλες δανειακές υποχρεώσεις) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του καθαρού διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, όπου το όριο αυτό μπορεί να φτάσει έως το 50%.

Ποσοστό χρηματοδότησης (LTV): Το ανώτατο ποσό του δανείου σε σχέση με την εμπορική αξία του ακινήτου διαμορφώνεται στο 80%. Για τους πρωτοεμφανιζόμενους αγοραστές (first-time buyers) παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έως και το 90%.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους αγοραστές

Οι νέες ρυθμίσεις απαιτούν από τους υποψήφιους δανειολήπτες να διαθέτουν σημαντική ίδια συμμετοχή. Για την αγορά ενός ακινήτου αξίας 200.000 ευρώ, ο αγοραστής πρέπει να έχει «στην άκρη» τουλάχιστον 20.000 με 40.000 ευρώ μόνο για την προκαταβολή, συν τα έξοδα μεταβίβασης, συμβολαιογράφου και τραπεζικών αμοιβών.

Παράλληλα, ο πιστοληπτικός έλεγχος γίνεται εξαιρετικά εξονυχιστικός. Τα τραπεζικά επιτελεία εξετάζουν αποκλειστικά τα δηλωθέντα και φορολογημένα εισοδήματα, ενώ συνυπολογίζουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την επιβάρυνση από τα διατηρούμενα υψηλά επιτόκια.

Η εξαίρεση των κρατικών προγραμμάτων

Μοναδική «αναπνοή» στο σφιχτό αυτό τοπίο προσφέρουν τα ειδικά κρατικά προγράμματα (όπως το «Σπίτι Μου ΙΙ»), τα οποία εξαιρούνται από ορισμένους αυστηρούς περιορισμούς, προσφέροντας επιδοτούμενα επιτόκια και υψηλότερα ποσοστά καλύψεων.

Ωστόσο, για τη συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών στεγαστικών δανείων, η Τράπεζα της Ελλάδος καθιστά σαφές ότι τα περιθώρια παρέκκλισης είναι ελάχιστα (μόλις έως 10% των συνολικών εκταμιεύσεων ανά τρίμηνο). Το μήνυμα πλέον προς την αγορά είναι σαφές: Κλείνει ασφυκτικά πλέον ο κλοιός πιστωτικής επέκτασης.

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