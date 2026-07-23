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23.07.2026 11:25

Πιερρακάκης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Η αντιπολίτευση αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί» 

23.07.2026 11:25
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  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη η χώρα να αξιοποιήσει τις σύγχρονες ευκαιρίες μέσω της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων.
  • Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έπαψε να αποτελεί εξαίρεση διεθνώς, καθώς ο νόμος 5094/2024 επιτρέπει ήδη την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.
  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το ισχύον πλαίσιο συνταγματικό, ενώ η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα επιτρέψει την ίδρυση και ελληνικών μη κρατικών ιδρυμάτων.
  • Ο υπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις αντιφάσεις της σχετικά με το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της ως καθυστερημένη προσαρμογή στην πραγματικότητα.

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«Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια πολυετή εξαίρεση σε σχέση με όσα ισχύουν διεθνώς, ενώ ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις στη στάση της απέναντι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί»

«Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση.

Με τον ν. 5094/2024 ανοίξαμε τον δρόμο για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το πλαίσιο συνταγματικό. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 ολοκληρώνει αυτή τη διαδρομή, δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης και ελληνικών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Και αυτό την οδηγεί σε αντιφάσεις που δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν.

Το ένα κόμμα ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά απορρίπτει τον νόμο που άνοιξε τον δρόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Το άλλο αποδέχεται πλέον τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αρνείται την αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα επιτρέψει την ίδρυσή τους και από ελληνικούς φορείς.

Η πραγματικότητα έχει ήδη αποφασίσει. Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η καθυστερημένη προσαρμογή της αντιπολίτευσης σε μια εξέλιξη που στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτονόητη εδώ και δεκαετίες.

Όσο εκείνη αναμετριέται με το παρελθόν της, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει το μέλλον της. Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι».

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