Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκλονίζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ – «Ήρθε η ώρα να μοιραστώ τη στιγμή που κράτησα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια»

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Σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη χάνει τη μάχη για τη ζωή και αφήνει την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 62 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα.

Με μια ανάρτηση ιδιαίτερα συγκινητική, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από ένα καλοκαίρι στον Θεολόγο όταν ο ίδιος ήταν ακόμη παιδί.

«Ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους» έγραψε, περιγράφοντας, στη συνέχεια, την οδυνηρή στιγμή που η Αλίκη έκλεινε τα μάτια της για τελευταία φορά. Μια στιγμή που αν και ο ίδιος περίμενε, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει και τόσα χρόνια μετά, του είναι ακόμα δύσκολο να συνειδητοποιήσει.

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα, μη φεύγεις, μη με αφήνεις μόνο.Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα.Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα. Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες.

Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου, βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσοι σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές» έγραψε.

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