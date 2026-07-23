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23.07.2026 11:43

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη (Video)

23.07.2026 11:43
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Με ένα αφιερωματικό βίντεο και μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της, η Φίνος Φιλμ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που η εθνική σταρ έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την “αθανασία” εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF», αναφέρεται στην ανάρτηση της Finos Film.

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