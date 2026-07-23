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23.07.2026 11:22

«Θέλω να επουλωθούν οι πληγές» λέει η Τζολί μετά την απόφαση και της μικρότερης κόρης της να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της

23.07.2026 11:22
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Στη σκιά της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτακόμη ένα από τα παιδιά τους ζήτησε -όπως έγινε γνωστό- να αφαιρέσει το επώνυμο «Πιτ» από το επώνυμό του, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι δεν βρίσκεται σε σύγκρουση και δεν είναι θυμωμένη, καθώς κύριο μέλημά της είναι «να επουλωθούν οι πληγές όλων».

Η Βίβιεν είναι, λοιπόν, το τέταρτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κατέθεσε αίτημα για να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της, ακολουθώντας τη Ζαχάρα, τον Μάντοξ και τη Σιλό.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, ως «αιτιολογία» για την εν λόγω αλλαγή αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για «προσωπική» απόφαση.

Την ίδια στιγμή, πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δηλώνει στο περιοδικό ότι αν ο κόσμος γνώριζε περισσότερες λεπτομέρειες, τότε θα αντιλαμβανόταν πλήρως την απόφαση αυτή των παιδιών και σε κάθε περίπτωση, θα έδειχνε σεβασμό.

«Αν ο κόσμος γνώριζε όλη την αλήθεια, θα έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά και θα σεβόταν τη στάση τους. Το γεγονός ότι δεν μιλούν δημόσια ούτε αποκαλύπτουν λεπτομέρειες δείχνει μόνο την αξιοπρέπειά τους». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι η Αντζελίνα Τζολί «δεν βρίσκεται σε σύγκρουση και δεν είναι θυμωμένη. Θέλει απλώς να επουλωθούν οι πληγές όλων» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η Βίβιεν ζητά να ονομάζεται πλέον Βίβιαν Μαρσελίν Τζολί, η Ζαχάρα επιδιώκει να αλλάξει το όνομά της σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, ενώ ο Μάντοξ έχει αιτηθεί να γίνει Μάντοξ Τσίβαν Τζολί. Το 2024, η Σιλό κατάφερε και επίσημα να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επίθετό της, χρησιμοποιώντας, πλέον, μόνο το «Τζολί».

«Είναι λυπηρό να βλέπεις κάποιον να δημοσιοποιεί επανειλημμένα την επιτυχημένη αποξένωση των παιδιών του από τον άλλο γονέα» αναφέρει σε παλαιότερη δήλωση πηγή από την πλευρά του Μπραντ Πιτ.

Μέχρι σήμερα, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις αιτήσεις αλλαγής επωνύμου των παιδιών τους.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight ότι όσο μεγαλώνει αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο «πόσο σημαντικό είναι να περιβάλλεσαι από τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν», τονίζοντας πως «οι φίλοι και η οικογένεια είναι το μόνο που πραγματικά έχει σημασία».

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