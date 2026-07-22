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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

22.07.2026 10:00

Ανεργία 2026: Η «ακτινογραφία» της ΔΥΠΑ – Πόσο απέχει η πραγματικότητα από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς;

22.07.2026 10:00
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Την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει τη μονοψήφια υποχώρηση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά της επιτεύγματα, τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026 αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική και ζοφερή πραγματικότητα.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται δομικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας: μακροχρόνια ανεργία που ξεπερνά το 54%, γυναίκες που παραμένουν στο περιθώριο, και ελάχιστοι δικαιούχοι που λαμβάνουν επίδομα.

672.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι: Η αθέατη πλευρά των δεικτών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων διαμορφώθηκε στα 672.293 άτομα. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού που παραμένει εκτός παραγωγικού ιστού, παρά τις διακηρύξεις για «σταδιακή αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης».

Η «παγίδα» της μακροχρόνιας ανεργίας

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της έκθεσης αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, καθώς η πλειονότητα των πολιτών παραμένει εγκλωβισμένη εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από έναν χρόνο:

Μακροχρόνια άνεργοι (≥12 μήνες): 368.098 άτομα — ποσοστό 54,8%.

Βραχυχρόνια άνεργοι (<12 μήνες): 304.195 άτομα — ποσοστό 45,2%.

Το γεγονός ότι πάνω από ένας στους δύο ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργος υπογραμμίζει την αδυναμία του παραγωγικού μοντέλου να απορροφήσει το δυναμικό που εκτοπίστηκε κατά τις διαδοχικές κρίσεις, καθιστώντας την επανένταξή τους εξαιρετικά δυσχερή.

Γυναίκες και παραγωγικές ηλικίες στο στόχαστρο

Η κατανομή των στοιχείων αποκαλύπτει βαθιές κοινωνικές και ηλικιακές ανισότητες.

Τα δημογραφικά στοιχεία της ανεργίας:

Φύλο: Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εγγεγραμμένων ανέργων με 458.824 άτομα (68,2%), έναντι 213.469 ανδρών (31,8%).

Ηλικία: Η πλέον παραγωγική ομάδα, 30 έως 44 ετών, πλήττεται περισσότερο, συγκεντρώνοντας 195.860 ανέργους (29,1%).

Εκπαίδευση: Οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν το 46,1% του συνόλου (309.860 άτομα).

Γεωγραφία: Η Αττική συγκεντρώνει το 35,1% (236.070 άτομα) και η Κεντρική Μακεδονία το 20,1% (135.053 άτομα).

Το «ψαλίδι» στα επιδόματα: Μόλις 1 στους 6 λαμβάνει βοήθημα

Ενώ το κύμα ακρίβειας πιέζει τα νοικοκυριά, το δίχτυ κοινωνικής προστασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά περιορισμένο. Κατά τον Ιούνιο του 2026, οι επιδοτούμενοι άνεργοι που πληρώθηκαν ανήλθαν σε μόλις 106.727 άτομα — δηλαδή μόλις το 15,8% (λιγότεροι από 1 στους 6) του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ.

Η αναλυτική κατανομή των επιδοτούμενων ανέργων έχει ως εξής:

  • Κοινοί άνεργοι: 93.546 άτομα
  • Εποχικοί τουρισμού: 8.436 άτομα
  • Οικοδόμοι: 1.832 άτομα
  • Εκπαιδευτικοί: 1.859 άτομα
  • Εποχικοί αγροτικών επαγγελμάτων: 985 άτομα
  • Λοιπές κατηγορίες: 69 άτομα

Και στην κατηγορία των επιδοτούμενων, οι γυναίκες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με 63.099 δικαιούχους (59,1%), έναντι 43.628 ανδρών (40,9%).

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Ιούνιο του 2026 δείχνουν ότι η «βιτρίνα» των οικονομικών δεικτών απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Με τη μακροχρόνια ανεργία να ξεπερνά το 54% και την πλειονότητα των ανέργων να παραμένει χωρίς κανένα επίδομα, το αίτημα για ουσιαστικές πολιτικές δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας παραμένει επιτακτικό.

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