Politico για Πιερρακάκη: Μπορεί να εμφανίσει λεφτά από το πουθενά;…

Takeaways by to pontiki AI Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτείνει την ανακατεύθυνση των εσόδων από τις εθνικές δημοπρασίες ραδιοσυχνοτήτων προς τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση κρίσιμων τεχνολογικών επενδύσεων.

Το σχέδιο προβλέπει την κατανομή του 75% των εσόδων στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και του 25% μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση του κατακερματισμού των εθνικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αντλώντας έμπνευση από το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης ραδιοφάσματος.

Ωστόσο, η ιδέα αντιμετωπίζει έντονες αντιστάσεις από τα κράτη-μέλη, τα οποία επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εσόδων από τις δημοπρασίες.

Οι διαπραγματευτές στοχεύουν στη χρήση αυτής της πρότασης ως νέας πηγής ίδιων πόρων για τον επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ, παρά τις αμφιβολίες για την τελική αποδοχή της.

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Μπορούν να εμφανιστούν λεφτά από το πουθενά; Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, λέει ότι γίνεται να βρεθούν στα… ραδιοκύματα, σημειώνει σε πρόσφατο δημοσίευμά του το Politico.

Ο πρόεδρος του Eurogroup παρουσιάζει έναν δυνητικά τολμηρό νέο τρόπο άντλησης χρημάτων για την Ε.Ε.: την ανακατεύθυνση επικερδών εσόδων από εθνικές δημοπρασίες ραδιοσυχνοτήτων (ή ραδιοφάσματος), στις Βρυξέλλες, ακριβώς τη στιγμή που εντείνονται οι συζητήσεις για τον επταετή προϋπολογισμό του μπλοκ.

«Είναι πολιτική τηλεπικοινωνιών α λα Ντράγκι», είπε σε συνέντευξή του, επικαλούμενος το σχέδιο του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού για την αντιστροφή της οικονομικής παρακμής της Ευρώπης, το οποίο ζητούσε μεγαλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις χορηγούν άδειες στις συχνότητες που τροφοδοτούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μια τέτοια ρύθμιση θα είχε επίσης το πλεονέκτημα της ενθάρρυνσης για μεγαλύτερη ανάπτυξη των κρίσιμης σημασίας τεχνολογιών σε ολόκληρο το μπλοκ.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης βρίσκονται επί του παρόντος αντιμέτωποι με ένα συνονθύλευμα εθνικών διαδικασιών για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτό το πολυπόθητο και κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών των οποίων τα έσοδα εισρέουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Από το 2020, οι πάροχοι έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε άδειες ραδιοφάσματος, σύμφωνα με τον εμπορικό σύνδεσμο Connect Europe. Η διαδικασία δέχεται εδώ και καιρό επικρίσεις για το ότι «αρμέγει» οικονομικά τους παρόχους αντί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, με τον πρώην Επίτροπο της Ε.Ε. Τιερί Μπρετόν να κάνει μια φορά λόγο για «αγελάδα μετρητών» των κυβερνήσεων.

Ο Πιερρακάκης κάλεσε την Ευρώπη να βασιστεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως την «πιο καινοτόμο δημοπρασία» της, αναφερόμενος στο σχέδιο της Ελλάδας το 2020 να διαθέσει το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες ραδιοφάσματος για ένα νέο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα 5G.

Ο επικεφαλής του Eurogroup προβλέπει την κατανομή του 75% των εσόδων από τις δημοπρασίες στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., με το 25% να διοχετεύεται μέσω ενός ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με ένα τέτοιο ταμείο, υποστήριξε, «θα καταλήξουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο συνολικά ποσό στα χέρια της Ευρώπης».

Η αντισυμβατική αυτή πρόταση, σύμφωνα με το Politico, θα μπορούσε να δώσει στους διαπραγματευτές μια νέα πηγή εσόδων σε επίπεδο Ε.Ε. – γνωστή και ως «ίδιος πόρος» με την ορολογία που χρησιμοποιείται στις Βρυξέλλες – καθώς η Ευρώπη παραμένει διχασμένη σχετικά με τον προϋπολογισμό των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ του μπλοκ μεταξύ των λεγόμενων… λιτών χωρών που θέλουν να περιορίσουν τις δαπάνες και εκείνων που θέλουν να διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Πιερρακάκης είπε ότι ήθελε επίσης να συνδέσει αυτήν την ιδέα του «μη μηδενικού αθροίσματος» με την προσπάθεια για ενίσχυση των Ευρωπαίων πρωταθλητών της βιομηχανίας καθώς και για μείωση της εξάρτησης του μπλοκ από την αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, η πρόταση μπορεί να συναντήσει αντιδράσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Ε.Ε., οι οποίες αντιστέκονται εδώ και καιρό στη μεταρρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα και έχουν εκφραστεί με για την καταπάτηση μιας εθνικής αρμοδιότητας – και μιας πηγής εσόδων του προϋπολογισμού από τις Βρυξέλλες.

«Αυτή η ιδέα έχει επίπεδα. Υπάρχει ένα πολύ ορατό επίπεδο, το οποίο είναι απλώς ο συγχρονισμός των δημοπρασιών», δήλωσε ο Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κατακερματισμού και η προσέγγιση σε μια ενιαία αγορά θα ήταν ήδη μια μεγάλη νίκη. «Η εκτίμηση προς τους πρωταθλητές μας και τους φορείς τηλεπικοινωνιών μας είναι αυτονόητη, πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση για τα έσοδα».

Υποστήριξε ότι ένα νέο παράδειγμα αναδύεται μετά τις συστάσεις των τελευταίων ετών από τις εκθέσεις για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα του Ντράγκι και του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα. Συγκεκριμένα, ανέφερε την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το μακροχρόνιο έργο της Ε.Ε. για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για επενδύσεις και χρηματοδότηση, το οποίο έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφος. Ωστόσο, ακόμη και με παραδοχή του ίδιου, η ιδέα του Πιερρακάκη για τη νέα κατανομή των εσόδων από τα ραδιοκύματα θα είναι δύσκολο να πουληθεί.

«Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει ευρεία υποστήριξη», δήλωσε ένας αξιωματούχος εθνικής κυβέρνησης, διατηρώντας την ανωνυμία του για να συζητήσει μια άτυπη πρόταση. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι χώρες θα ήταν απρόθυμες να εγκαταλείψουν τα έσοδα και είναι πιθανό να αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ρόλο στον συντονισμό του φάσματος μέσω του Νόμου για τα Ψηφιακά Δίκτυα, ο οποίος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. «Γενικά, το να επιτραπεί στην Επιτροπή να εισπράττει τέλη ραδιοφάσματος δεν είναι κάτι που αρέσει στα κράτη μέλη», επανέλαβε ένας δεύτερος αξιωματούχος από άλλη κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής για την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κεντρώος Πολωνός ευρωβουλευτής Μίχαλ Κομπόσκο, είχε δηλώσει προηγουμένως σε συνέντευξή του ότι δεν ήθελε να επιμείνει στο «status quo ότι η κυβέρνηση παίρνει αυτά τα τεράστια ποσά από τους φορείς εκμετάλλευσης και στη συνέχεια κανείς δεν έχει λόγο στο πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα».

Ο Πιερρακάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιδέα του θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2028-2034 και την ευρύτερη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Είπε ότι «πολλοί» από τους συναδέλφους του έχουν ήδη «υιοθετήσει την κεντρική φιλοσοφία της ιδέας».

«Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομερή και διεξοδική φάση όπου θα χρειαστούμε μια συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων, [συγκεκριμένα] βήματα κ.λπ., για να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό», σημείωσε.

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