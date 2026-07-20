Φορολογικές δηλώσεις: Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη στην παράταση

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που δυσχέραναν τη διαδικασία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις.

Παρά την παράταση στην υποβολή, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει σταθερή για τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι διατηρούν το δικαίωμα εξόφλησης του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 2%, ενώ οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται κανονικά για όσους έχουν δηλώσει έγκυρο λογαριασμό IBAN.

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Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ανακοίνωσε προ ημερών το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία στις 24 Ιουλίου 2026.

Η απόφαση δίνει επιπλέον χρόνο σε χιλιάδες φορολογούμενους, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις για τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και δυσχέραναν την ομαλή υποβολή των δηλώσεων.

Είχε προηγηθεί περιορισμένη παράταση έως τις 21 Ιουλίου, αρχικά για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων λόγω δυσλειτουργιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η νέα απόφαση διευρύνει το χρονικό περιθώριο και καλύπτει πλέον τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα.

Πάνω από 6 εκατ. δηλώσεις στην ΑΑΔΕ

Παρά τα προβλήματα, η διαδικασία έχει προχωρήσει με υψηλούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6,1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 87% του συνόλου που αναμένεται να κατατεθεί φέτος.

Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί, το 34,46% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ.

Η μέση επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 1.909 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις δέκα δηλώσεις είναι πιστωτικές, με τη μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε περίπου 310 ευρώ, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των εκκαθαριστικών δεν οδηγεί ούτε σε καταβολή ούτε σε επιστροφή φόρου.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης, από τα στοιχεία εκκαθάρισης της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι:

–περίπου 1,95 εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό,

-περίπου 1,75 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου,

-περίπου 2,10 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η οποία αφορά εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις.

Μια λανθασμένη ή βιαστική υποβολή μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιητικές δηλώσεις, πρόσθετο διοικητικό κόστος και νέες καθυστερήσεις για τους φορολογούμενους και τα λογιστικά γραφεία.

Έως τις 31 Ιουλίου η πρώτη δόση

Παρά την παράταση στην υποβολή των δηλώσεων, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, η 31η Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η πίεση για τα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία στην Κρήτη, όπου τον Ιούλιο κορυφώνεται η τουριστική δραστηριότητα.

Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούνται ταυτόχρονα να διαχειριστούν φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες, ΦΠΑ, υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δηλώσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση

Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εξακολουθούν να δικαιούνται έκπτωση. Μετά τη νέα παράταση, η έκπτωση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Την ίδια ώρα, οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή εκκρεμότητες φορολογικής ενημερότητας, τα ποσά πιστώνονται συνήθως μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε συμψηφισμό της επιστροφής με τα χρέη του φορολογούμενου.

Απαραίτητη η δήλωση IBAN

Βασική προϋπόθεση για την άμεση καταβολή της επιστροφής φόρου είναι η σωστή καταχώριση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο λογαριασμό ή έχουν καταχωρίσει λανθασμένα στοιχεία κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην πίστωση του ποσού.

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