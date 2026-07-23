Η κόρη του Νίκου Παπαθανάση ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς – «Συγχαρητήρια, παιδί μου»

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Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε στα social media ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, καθώς η κόρη του, Ευσταθία, ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο ίδιος τη συνεχάρη και δημόσια με μια συγκινητική ανάρτηση.

Μεταξύ αλλών αναφέρει ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης, υπομονής και αμέτρητων ωρών προσπάθειας, τονίζοντας πως «καμία διάκριση δεν χαρίζεται», αλλά κατακτάται με σκληρή δουλειά και πίστη στις δυνατότητές του καθενός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον άνθρωπο που έχει γίνει η κόρη του, χαρακτηρίζοντάς την σπουδαία επιστήμονα, υπέροχη μητέρα και γυναίκα με αξίες και ήθος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Υπάρχουν επιτυχίες που σε κάνουν περήφανο και υπάρχουν στιγμές που σε συγκινούν βαθιά. Η σημερινή είναι μία από αυτές.

Η Ευσταθία μου ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό ταξίδι γεμάτο αφοσίωση, υπομονή και αμέτρητες ώρες προσπάθειας.

Καμία διάκριση δεν χαρίζεται. Κάθε βήμα της ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και πίστης στις δυνατότητές της. Και αυτό είναι που με γεμίζει περισσότερο με υπερηφάνεια.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι περήφανος για τον άνθρωπο που έγινε: μια σπουδαία επιστήμονας, μια υπέροχη μητέρα για τον αγαπημένο μας Στράτο και μια γυναίκα με αξίες και ήθος.

Συγχαρητήρια, παιδί μου. Να συνεχίσεις να πορεύεσαι με ταπεινότητα, αγάπη για τη γνώση και πίστη στα όνειρά σου. Εύχομαι η ζωή να σου χαρίζει πάντα υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές με την οικογένειά σου».

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