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23.07.2026 10:23

Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

23.07.2026 10:23
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Σχόλιο «ρουκέτα» κάνει ο Παύλος Πολάκης στο προφίλ του Σωκράτη Φάμελλου στο facebook, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα, αλλά κράτησε την βουλευτική έδρα.

Ο Πολάκης έκανε μία ανάρτηση που δεν επιδέχεται παρερμηνειών για τις άγριες διαθέσεις του.

Γράφει απευθυνόμενος στον Φάμελλο:

«Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο.
Ζητα συγγνωμη για αυτα που εκανες
Δωσε την εδρα και γυρνα σπιτι σου ή οπου αλλου εχεις κανονισει!
Να ερθει η Αυγερη στη Βουλη που παρα την πτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ανεβηκε 2000 ψηφους απο το 2019 ,ενω εσυ εχασες 4.500 και ισα ισα βγηκες!!».

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:27
polakis famellos 1
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Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

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