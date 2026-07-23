Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

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Σχόλιο «ρουκέτα» κάνει ο Παύλος Πολάκης στο προφίλ του Σωκράτη Φάμελλου στο facebook, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα, αλλά κράτησε την βουλευτική έδρα.
Ο Πολάκης έκανε μία ανάρτηση που δεν επιδέχεται παρερμηνειών για τις άγριες διαθέσεις του.
Γράφει απευθυνόμενος στον Φάμελλο:
«Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο.
Ζητα συγγνωμη για αυτα που εκανες
Δωσε την εδρα και γυρνα σπιτι σου ή οπου αλλου εχεις κανονισει!
Να ερθει η Αυγερη στη Βουλη που παρα την πτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ανεβηκε 2000 ψηφους απο το 2019 ,ενω εσυ εχασες 4.500 και ισα ισα βγηκες!!».
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