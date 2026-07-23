«Να τονίζουμε το αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη»: Οι οδηγίες στα μέλη των Δημοκρατών πώς να μιλούν σε πολίτες και media

Takeaways by to pontiki AI Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη δημιούργησε και διένειμε στα μέλη του έναν αναλυτικό οδηγό επικοινωνιακής στρατηγικής για την προσέγγιση των ψηφοφόρων.

Το κείμενο περιλαμβάνει εξειδικευμένες οδηγίες σχετικά με το ύφος, τη γλώσσα και τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το προφίλ του πολίτη.

Τα στελέχη καλούνται να κατηγοριοποιούν τους πολίτες σε τρεις ομάδες και να προσαρμόζουν το μήνυμά τους, αποφεύγοντας την κομματική ορολογία και τις επιθέσεις στους αντιπάλους.

Ο οδηγός προτρέπει τα μέλη να αναδεικνύουν το αυτοδημιούργητο προφίλ του αρχηγού, την εσωτερική δημοκρατία του κόμματος και την απουσία εξαρτήσεων από συμφέροντα.

Παράλληλα, παρέχονται συμβουλές για τη χρήση των κατάλληλων καναλιών ενημέρωσης, ανάλογα με το αν ο πολίτης αναζητά αξίες ή συγκεκριμένες προγραμματικές αποδείξεις.

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Έναν σούπερ αναλυτικό Οδηγό, για το πού απευθύνονται οι Δημοκράτες, ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να προβάλουν, τι επιχειρήματα να χρησιμοποιούν, τι σημεία να τονίζουν, ακόμα και σε ποιο… τόνο να μιλούν στους συνομιλητές τους, δημιούργησε και διανέμει στα μέλη του το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Η προσέγγιση είναι καλοδουλεμένη, καθώς υπάρχουν διαχωρισμοί στο εκλογικό σώμα, ανάλογα με τις διαθέσεις του πολίτη, ενώ περιλαμβάνονται και οδηγίες για την προβολή των θέσεων στα μέσα ενημέρωσης.

Το κείμενο που διανέμεται είναι χωρίς περιστροφές. Συμβουλεύει τα μέλη να χρησιμοποιούν για παράδειγμα στις συζητήσεις τους έναν τόνο «θερμό, ανθρώπινο, αφηγηματικό» να προτιμούν το «εμείς» αντί του «εγώ», καθώς όλα αυτά μεταφέρουν «ελπίδα χωρίς αφέλεια».

Να αποφεύγουν δε «βαριές οικονομικές αναλύσεις στην αρχή», αλλά και την κομματική γλώσσα, όπως και την επίθεση στους αντιπάλους.

Οι τρεις κύριες κατηγορίες πολιτών, είναι αυτός της «ελπίδας», της «απαίτησης», αλλά και ο «αναποφάσιστος».

Από τις οδηγίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή που λέει ότι πρέπει τα μέλη να τονίζουν το «αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη», την «εσωτερική δημοκρατία με τη συμμετοχή των 35.000 μελών στις αποφάσεις», όπως και την «απουσία εξαρτήσεων από συμφέροντα».

Ιδού τα βασικά σημεία στον Οδηγό των Δημοκρατών:

Ο πολίτης της ελπίδας

Απευθυνόμαστε σε όποιον αναζητά νέο πολιτικό σπίτι χτισμένο σε αξίες.

Τι λέμε στον πολίτη της ελπίδας:

Αυτός ο πολίτης δεν έχει μεγαλύτερη ανάγκη για συναισθηματική ταύτιση παρά για αριθμούς. Η γλώσσα που τον αγγίζει είναι η γλώσσα των αξιών, της αφήγησης και του προσώπου.

Τόνος: Θερμός, ανθρώπινος, αφηγηματικός. Χρήση του «εμείς» αντί του «εγώ». Μεταφέρει ελπίδα χωρίς αφέλεια.

Πυρήνας μηνύματος: «Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε κάτι».

Τι να αποφεύγουμε: Βαριές οικονομικές αναλύσεις στην αρχή. Κομματική γλώσσα. Επίθεση στους αντιπάλους.

Τι να τονίζουμε: Το αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη. Το γεγονός πως το κόμμα ανήκει στα μέλη. Την εσωτερική δημοκρατία. Τις αξίες που έχουν υπογραφεί.

Κανάλια: Social media με storytelling. Εκδηλώσεις με αφήγηση. Βίντεο με πρόσωπα και ιστορίες.

Ο πολίτης της απαίτησης

Απευθυνόμαστε σε όποιον ζητά αποδείξεις πριν δώσει την εμπιστοσύνη του.

Τι λέμε στον πολίτη της απαίτησης:

Αυτός ο πολίτης θέλει να δει αποδείξεις πριν πιστέψει. Η γλώσσα που τον κερδίζει είναι η γλώσσα της συγκεκριμένης πρότασης, του αριθμού και της ευθύνης.

Τόνος: Αυτοπεποίθηση χωρίς αλαζονεία. Σαφήνεια. Συγκεκριμένος, μετρήσιμος και υπεύθυνος λόγος.

Πυρήνας μηνύματος: «Μπορείτε να δείτε ακριβώς τι θα κερδίσετε: κοστολογημένο, δημοσιευμένο, ανοιχτό σε κριτική».

Τι να αποφεύγουμε: Γενικολογίες. Υποσχέσεις του τύπου «θα κάνουμε ό,τι καλύτερο» χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία ή αριθμούς. Συναισθηματική γλώσσα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Τι να τονίζουμε: Το Stop-akrivia.gr και τις κοστολογημένες θέσεις. Την εσωτερική δημοκρατία και τη συμμετοχή των 35.000 μελών στις αποφάσεις. Την απουσία εξαρτήσεων από συμφέροντα. Τα οικονομικά του κόμματος. Θέσεις για τα καίρια ζητήματα που αφορούν τους πολίτες.

Κανάλια: Άρθρα, αναλύσεις και explainer videos. Κοινωνικά δίκτυα, LinkedIn, πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και συνεντεύξεις με έμφαση σε στοιχεία και αριθμούς.

Ο αναποφάσιστος

Οι αναποφάσιστοι του Κέντρου αποτελούν τη μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, αγγίζοντας το 18,9% του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό κοινό ηλικίας 18 έως 65 ετών με διαφορετικά προφίλ, τα οποία όμως ενώνει ένα κοινό χαρακτηριστικό: η αναζήτηση πολιτικής στέγης που να τους εκπροσωπεί.

Οι αναποφάσιστοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την αναζήτηση πολιτικής στέγης που να τους εκπροσωπεί.

Κεντρικό κίνητρο: «Κανείς δεν μιλά για τα δικά μου». Αποχή από επιλογή.

Κύριο ζήτημα: Ποικίλει. Εστίαση στα καθολικά: ακρίβεια, υγεία, παιδεία, ψηφιακή διακυβέρνηση.

Φόβος: Να ψηφίσει κάτι που θα χαθεί ή θα αποδειχθεί ίδιο με τα υπόλοιπα.

Μήνυμα – κλειδί: Ορατότητα + αξιοπιστία. Πρέπει να ξέρουν ότι οι Δημοκράτες υπάρχουν πριν αποφασίσουν αν συμφωνούν μαζί τους.

Κανάλια: Facebook, τηλεόραση, ειδησεογραφικά sites, Google Search, γειτονιά.

Τύπος περιεχομένου: Σύντομα, ξεκάθαρα μηνύματα. Παρουσία σε παραδοσιακά ΜΜΕ. Απλές συγκρίσεις.

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