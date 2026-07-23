Δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ποιοι αρχηγοί θα πάνε Προεδρικό, ποιοι… το σκέφτονται, ποιοι είπαν «όχι» και ποιοι δεν προσκλήθηκαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ιδιαίτερο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον έχει η φετινή δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, καθώς η πολιτική ρευστότητα που επικρατεί φαίνεται ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τους πολιτικούς αρχηγούς που θα είναι… εντός, εκτός και επί τα αυτά.
Και για να γίνουμε πιο σαφείς: δεδομένα παρόντες στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Κώστας Τασούλας θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
«Όχι» στην πρόσκληση του ΠτΔ έχουν ήδη πει η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον καθέναν από τους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς να προβάλλει διαφορετικά επιχειρήματα για την απόφασή του να απουσιάσει.
Όσον αφορά στη Νέα Αριστερά, μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της, δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα και έτσι δεν εκπροσωπείται επισήμως στη δεξίωση.
Πρόσκληση να παραβρεθούν στη δεξίωση έχουν λάβει και οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί (Αλέξης Τσίπρας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς), ωστόσο, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν τελικά θα δώσουν το παρόν (οι πληροφορίες λένε ότι ο Α. Σαμαράς θα… πάει Προεδρικό).
Επίσης, πρόσκληση να παραβρεθεί στη δεξίωση έχει λάβει και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς το κόμμα της εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ίδια. Αντιθέτως, δεν έλαβαν πρόσκληση η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, και ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς τα κόμματά τους δεν έχουν επισήμως κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Η φετινή δεξίωση αναμένεται να έχει δύο βασικές ιδιαιτερότητες:
Τέλος, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η φετινή δεξίωση μπορεί τελικά να είναι… εσωτερικού χώρου, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές και καταιγίδες για το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.
Διαβάστε επίσης
Πιερρακάκης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια: «Η αντιπολίτευση αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί»
Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»
ΣΥΡΙΖΑ: Τα πρώτα δείγματα της επανεκκίνησης με Δούρου στο τιμόνι – Η στάση απέναντι σε Τσίπρα και Φάμελλο και το «όχι» στον Τασούλα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.