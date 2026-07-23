Δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ποιοι αρχηγοί θα πάνε Προεδρικό, ποιοι… το σκέφτονται, ποιοι είπαν «όχι» και ποιοι δεν προσκλήθηκαν

Takeaways by to pontiki AI Η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω της διαφοροποιημένης στάσης των πολιτικών αρχηγών.

Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στη δεξίωση.

Αντιθέτως, η Ρένα Δούρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκαν την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι πρώην πρωθυπουργοί έλαβαν προσκλήσεις, ενώ η Νέα Αριστερά δεν εκπροσωπείται επίσημα λόγω έλλειψης κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η εκδήλωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Ιδιαίτερο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον έχει η φετινή δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, καθώς η πολιτική ρευστότητα που επικρατεί φαίνεται ότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και τους πολιτικούς αρχηγούς που θα είναι… εντός, εκτός και επί τα αυτά.

Και για να γίνουμε πιο σαφείς: δεδομένα παρόντες στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Κώστας Τασούλας θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Όχι» στην πρόσκληση του ΠτΔ έχουν ήδη πει η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον καθέναν από τους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς να προβάλλει διαφορετικά επιχειρήματα για την απόφασή του να απουσιάσει.

Όσον αφορά στη Νέα Αριστερά, μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της, δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα και έτσι δεν εκπροσωπείται επισήμως στη δεξίωση.

Πρόσκληση να παραβρεθούν στη δεξίωση έχουν λάβει και οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί (Αλέξης Τσίπρας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς), ωστόσο, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν τελικά θα δώσουν το παρόν (οι πληροφορίες λένε ότι ο Α. Σαμαράς θα… πάει Προεδρικό).

Επίσης, πρόσκληση να παραβρεθεί στη δεξίωση έχει λάβει και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς το κόμμα της εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ίδια. Αντιθέτως, δεν έλαβαν πρόσκληση η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, και ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς τα κόμματά τους δεν έχουν επισήμως κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η φετινή δεξίωση αναμένεται να έχει δύο βασικές ιδιαιτερότητες:

Η πρώτη είναι ότι ο Κ. Τασούλας, μετά από πολλά χρόνια, έστειλε προσκλήσεις και στους/στις συζύγους των πολιτικών που θα παραβρεθούν, και

των πολιτικών που θα παραβρεθούν, και Η δεύτερη είναι ότι παρόντες ενδέχεται να είναι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί, καθώς οι προσκλήσεις εστάλησαν πριν τις παραιτήσεις τους από το βουλευτικό αξίωμα.

Τέλος, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η φετινή δεξίωση μπορεί τελικά να είναι… εσωτερικού χώρου, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές και καταιγίδες για το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

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