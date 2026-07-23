Ο Πέτσας «ξορκίζει» κόμμα Σαμαρά, δεν λέει όχι σε προσπάθεια προσέγγισης με Καραμανλή

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Με τη φράση «απεύχομαι να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Πιστεύω ότι θα μας πλήξει, δεν θα είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα για εμάς», ο Στέλιος Πέτσας ουσιαστικά περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στη ΝΔ από τη στιγμή που έγινε σχεδόν βέβαια η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.
Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε επίσης – ή μήπως παρότρυνε την ηγεσία της ΝΔ; – ότι «πάντα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης», τόσο με τον Α. Σαμαρά, όσο και με τον Κώστα Καραμανλή. «Φυσικά πρέπει να γίνουν (σ.σ. κινήσεις προσέγγισης). Νομίζω ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαρά μπορούν να τα δουν αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για μεσολαβητές και καλοθελητές», τόνισε.
Η ουσία, πάντως, είναι μία: πλέον για τη ΝΔ ο Μεσσήνιος πολιτικός αποτελεί «clear and present danger», που έλεγε και η ταινία με τον Χάρισον Φορντ.
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