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23.07.2026 15:25

Τεράστιες πυρκαγιές, εν μέσω καύσωνα, στην Ευρώπη: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία – 3 νεκροί πυροσβέστες

23.07.2026 15:25
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  • Μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλήττουν τη νότια Ευρώπη, με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.
  • Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, ενώ χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τις εστίες τους.
  • Τα ευρωπαϊκά δορυφορικά δεδομένα κατατάσσουν τη φετινή χρονιά ως τη δεύτερη χειρότερη των τελευταίων είκοσι ετών όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις.
  • Στη Γαλλία, οι αρχές εκκένωσαν χιλιάδες άτομα λόγω πυρκαγιών στη Ζιρόντ, ενώ στην Ιταλία οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Παράλληλα, στην Ισπανία, αρκετοί πολίτες επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά τη βελτίωση της κατάστασης, αν και η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Γκουανταλαχάρα παραμένει σε εξέλιξη.

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Μεγάλες δασικές πυρκαγιές, που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις υψηλές θερμοκρασίες, μαίνονται σε διάφορες περιοχές της νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή.

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, δύο στη Γαλλία και ένας στην Ιταλία.

Ενάμιση μήνα πριν το ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού, η χρονιά σε αυτή τη φάση κατατάσσεται δεύτερη σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια που συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Effis που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αλλά η κατάσταση είναι χειρότερη στη Γαλλία, ενώ δυσχερής είναι η κατάσταση και την στην Ισπανία και την Ιταλία.

Στη νότια Γαλλία, οι πυροσβέστες μάχονται κατά δύο μεγάλων πυρκαγιών. Η μία, στα νοτιοδυτικά, έχει κάψει 24.000 στρέμματα, σύμφωνα με την πιο τελευταία, σημερινή, εκτίμηση, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου της Αρκασόν, στη Ζιρόντ, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στο Μπορντό.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε καμένα σπίτια, αλλά η κατάσταση παραμένει «μη ευνοϊκή» για τους πυροσβέστες. Σύμφωνα με αρκετές πηγές με τις οποίες μίλησε το Γαλλικό Πρακτορείο, η αιτία της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι εργασίες καθαρισμού σε δασικό δρόμο.

Σύμφωνα με τη νομαρχία της Ζιρόντ, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε την Τρίτη το μεσημέρι σε χωράφι, μαίνεται στη διοικητική περιφέρεια Βαρ (νοτιοανατολικά). Έχει σαρώσει σχεδόν 25.000 στρέμματα και «παραμένει σταθερή», σύμφωνα με τον νομάρχη Σιμόν Φαμπρ, που έδωσε σήμερα το ‘πράσινο φως’ ώστε 400 άνθρωποι να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Θερμοκρασίες άνω των 40°C στην Ιταλία

Ένας πυροσβέστης έχασε χθες τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες στη νότια Ιταλία όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μαίνονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

Περίπου 100 κάτοικοι καθώς και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο του νησιού, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τις τελευταίες ημέρες τους 40°C, εγκατέλειψαν χθες την περιοχή, σύμφωνα με πυροσβέστες.

«Επιχειρούν 6.000 μέλη προσωπικού και 20 εναέρια μέσα», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της περιφέρειας Ρενάτο Σκιφάνι διευκρινίζοντας ότι σχεδόν 50 πυρκαγιές –από 344 χθες– συνεχίζουν να καίνε.

Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία.

Κύμα καύσωνα στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η πλειονότητα των κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους χθες βράδυ, ύστερα από το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, μπόρεσαν σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χαρακτήρισαν «πολύ θετική» την εξέλιξη της πυρκαγιάς παρόλο που η φωτιά δεν είχε τεθεί «υπό έλεγχο» τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρκετοί οδικοί άξονες παρέμεναν κλειστοί σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αυτές.

Η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μαδρίτης στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας και έχει κάψει 320.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη.

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