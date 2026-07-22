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22.07.2026 08:11

Αλγερία: Έξι νεκροί από το κύμα πυρκαγιών – Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών

22.07.2026 08:11
algeria new

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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφότου άρχισε να εκδηλώνεται κύμα πυρκαγιών που πλήττει διάφορους τομείς της Αλγερίας τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ το υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας εντολή για απογραφή των ζημιών ενόψει της διανομής αποζημιώσεων σε πυροπαθείς.

Εξαιτίας των «πυρκαγιών οι οποίες έπληξαν ορισμένες επαρχίες της χώρας τις τελευταίες ημέρες, καταγράφτηκαν έξι θάνατοι», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε πως έδωσε οδηγίες στις τοπικές αρχές να διεξαγάγουν «γενική επιχείρηση» απογραφής «του συνόλου των ζημιών», ώστε να επιτραπεί στις αρχές «να αναλάβουν την αποζημίωση των πυροπαθών».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το προσωπικό των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και χερσαία και εναέρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορους τομείς της χώρας. Κυρίως η βόρεια Αλγερία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει υποστεί εκτεταμένες πυρκαγιές, με δεκάδες νεκρούς, και με εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών και πολλά σπίτια να μετατρέπονται σε αποκαΐδια.

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