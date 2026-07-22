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22.07.2026 07:26

Ιράν: 11η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, στο στόχαστρο και η Τεχεράνη – Προειδοποίηση Τραμπ για νέα χτυπήματα

22.07.2026 07:26
usa – iran epithesi – new
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  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Ιράν.
  • Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ιρανικής ικανότητας να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ.
  • Αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς στο άμεσο μέλλον.

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Την «επιτυχή» ολοκλήρωση νέου κύματος πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα», ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/7) οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι βομβαρδισμοί, που νωρίτερα ανακοινώθηκε πως άρχισαν στις 19:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 02:00 ώρα Ελλάδας), «ολοκληρώθηκαν» στις 20:15 (03:15), διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Κατά την ανακοίνωση, στοχοποιήθηκαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού», προκειμένου να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ».

Εκρήξεις και στην Τεχεράνη

Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις συνοδεύτηκαν από αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του γερμανικού πρακτορείου dpa, εκρήξεις ακούστηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για την έναρξη των νέων πληγμάτων.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ακούστηκαν πυρά από τα συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της χώρας.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η Τεχεράνη βρέθηκε στο στόχαστρο για πρώτη φορά μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στις 7 Ιουλίου.

Νέες αναφορές για εκρήξεις σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις και η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κάτοικοι της Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις. Παράλληλα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε περιοχές του Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλείται το πρακτορείο, οι εκρήξεις ενδέχεται να συνδέονται με αμερικανικά πλήγματα σε δύο τοποθεσίες.

Λίγο αργότερα, το Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο περιοχή, αλλά επεκτάθηκαν σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Τραμπ: «Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν φεύγουμε τώρα»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «πολύ σύντομα» και «πολύ έντονα» την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρητές.

«Αν φεύγαμε τώρα, θα χρειαζόταν στο Ιράν 20 ή 25 χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν φεύγουμε τώρα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν στον Λευκό Οίκο.

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