Μέση Ανατολή: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ – Εκεχειρία και νέες διαπραγματεύσεις ή συνέχιση του πολέμου;

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει δύο πιθανές εκβάσεις για τη σύγκρουση με το Ιράν, επιλέγοντας μεταξύ μιας δεκαήμερης εκεχειρίας ή μιας μαζικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Διεθνείς μεσολαβητές έχουν υποβάλει πρόταση για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει επιφυλακτική προετοιμάζοντας παράλληλα τον στρατό για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για μια πιθανή συντονισμένη επίθεση, καθώς οι πρόσφατοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί δεν κατάφεραν να κάμψουν τον ιρανικό έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώνεται λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων σε πλοία, της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του θανάτου τριών Αμερικανών στρατιωτικών στις πρόσφατες συγκρούσεις.

Ο Λευκός Οίκος και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες επιδιώκοντας ένα ισχυρότερο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα πριν από οποιαδήποτε πιθανή δέσμευση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά στον πόλεμο με το Ιράν, με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ να διαβλέπουν μόνο δύο εφικτές εκβάσεις, όπως αναφέρει το Axios:

Επιλογή 1 : Να επιδιωχθεί μια νέα 10ήμερη εκεχειρία για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

: Να επιδιωχθεί μια νέα 10ήμερη εκεχειρία για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Επιλογή 2: Να ξεκινήσει μια μαζική κοινή στρατιωτική εκστρατεία με το Ισραήλ για να αναγκαστεί η Τεχεράνη να παραδοθεί.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Ωστόσο, αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι επόμενες ημέρες θα καθορίσουν ποια επιλογή θα επικρατήσει — με ελάχιστο περιθώριο να συνεχιστεί η εξαντλητική, αόριστης διάρκειας σύγκρουση που παραλύει τον Περσικό Κόλπο. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές έχουν υποβάλει στις ΗΠΑ και το Ιράν πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία, όπως ανέφεραν στο Axios δύο περιφερειακές πηγές που έχουν άμεση γνώση της προσπάθειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση και έχει παροτρύνει το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το διπλωματικό παράθυρο, αναφέρουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται ταυτόχρονα για την περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Ο αμερικανικός στρατός έχει στείλει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις που απαιτούνται για μια σημαντική κλιμάκωση.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και προετοιμάζεται για πιθανή επέκταση του πολέμου σε μια συντονισμένη εκστρατεία πλήρους κλίμακας εντός των επόμενων ημερών. Δέκα συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών δεν κατάφεραν να σπάσουν την κυριαρχία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, παρασύροντας τον Τραμπ ακόμη πιο βαθιά σε έναν πόλεμο τον οποίο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έχει κερδίσει.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των νέων συγκρούσεων. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλές φορές περισσότερο» για κάθε θάνατο Αμερικανού. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγο τα 90 δολάρια το βαρέλι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το Ιράν επέκτεινε τις επιθέσεις του εναντίον εμπορικών πλοίων και υποδομών στον Κόλπο. Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται και πάλι, επιδεινώνοντας την εσωτερική αντίδραση σε έναν ήδη μη δημοφιλή πόλεμο.

Στην παρούσα φάση ούτε ο Τραμπ ούτε το Ιράν έχουν αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός, και οι δύο πλευρές φαίνονται αποφασισμένες να αποκτήσουν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα μέσω περαιτέρω επιθέσεων πριν δεσμευτούν για κατάπαυση του πυρός. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, αλλά πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τα αντίποινα σε βάρος της Τεχεράνης.

Διαβάστε επίσης

Άντι Μπέρναμ: Πώς ένας επιτυχημένος δήμαρχος έφτασε στην πρωθυπουργία και η διαφορά πολιτικής κουλτούρας με την Ελλάδα

Γάζα: Το Ισραήλ ξεκλήρισε κι άλλη οικογένεια Παλαιστινίων – Νεκρό ζευγάρι και τέσσερα παιδιά μετά από χτύπημα στο σπίτι τους

Σάλος στην Ιταλία για το θανατηφόρο περιστατικό τύπου Τζορτζ Φλόιντ στη Μπολόνια – Eισαγγελική έρευνα για τους αστυνομικούς