Γάζα: Το Ισραήλ ξεκλήρισε κι άλλη οικογένεια Παλαιστινίων – Νεκρό ζευγάρι και τέσσερα παιδιά μετά από χτύπημα στο σπίτι τους

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Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε σήμερα τη ζωή σε έναν πατέρα, τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους στην Πόλη της Γάζας, ενώ προκάλεσε πυρκαγιά στο σπίτι τους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Από το ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι της οικογένειας στη συνοικία Σάμπρα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, σκοτώθηκε ο άνδρας, ο Φιράς Αλ-Μάσρι, η σύζυγός του Σαλσαμπέλ καθώς και οι τρεις κόρες και ο γιος τους.

Israel killed an entire family in a horrific massacre in Gaza City tonight



GENOCIDE … pic.twitter.com/OCagPfHnRF — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) July 21, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, δηλώνοντας ότι ο στόχος ήταν ένας μαχητής της Χαμάς και ότι ερευνά την έκβαση της επίθεσης.

Σε ξεχωριστά πλήγματα από την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τρεις μαχητές από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, δύο εκ των οποίων είχαν συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και είχαν απαγάγει Ισραηλινούς ομήρους.

Οι θάνατοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στους περισσότερους από 1.150 Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και μαχητών της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας. Η Χαμάς δεν συνηθίζει να αποκαλύπτει στοιχεία για τις δικές της απώλειες.

Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τα σχεδόν καθημερινά ισραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθετεί μαχητές. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.

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