Axios: Σχέδιο για δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό

Takeaways by to pontiki AI Διεθνείς διαμεσολαβητές πρότειναν στις ΗΠΑ και το Ιράν μια δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, η κλιμάκωση συνεχίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, προετοιμαζόμενη τόσο για το ενδεχόμενο επιτυχίας της διπλωματίας όσο και για το σενάριο πλήρους αποτυχίας των συνομιλιών.

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Νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πέσει στο διπλωματικό τραπέζι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται να μην έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο.

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Axios, το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Στόχος είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματίας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προετοιμαζόμενες για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων.

Στόχος η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η πλήρης επαναλειτουργία των δύο βασικών ναυτιλιακών διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται η διεξαγωγή συνομιλιών για μια μόνιμη συμφωνία που θα ρυθμίζει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η επιβολή εύλογων τελών για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή η δημιουργία κοινού διεθνούς ταμείου υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Στην προσπάθεια διαμεσολάβησης συμμετέχουν, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο απεσταλμένος του Κατάρ Άλι αλ-Θαουάντι, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν αποδεχθεί επισήμως την πρόταση.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις μέσω των μεσολαβητών, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης.

Κλιμακώνεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πιο αναλυτικά, αργά τη Δευτέρα (20/7), πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο χτυπήθηκε και ελληνικό τάνκερ.

⚡️🚨 New report: a Greek oil tanker has been targeted and stopped in waters south of Iran, marking a second tanker incident in the Strait of Hormuz area following the earlier attack on a Kuwaiti-flagged vessel. (IRIB News) — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 21, 2026

Σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης τόνιζαν ότι «ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά και σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα που παραβίασαν τους κανόνες και προσπάθησαν να εξαπατήσουν και να διασχίσουν την επικίνδυνη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, υπό την πίεση και τον δελεασμό του αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτά. Μονάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για την εκκένωση των πληρωμάτων αυτών των δύο πλοίων από την περιοχή».

Προσθέτει ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς τις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των πληρωμάτων και των πλοίων τους, να μην βασίζονται σε παραπλανητικές πληροφορίες που εκδίδει ο αμερικανικός στρατός και να αποφεύγουν επικίνδυνες και επιχειρησιακά ανασφαλείς διαδρομές.

«Φυσικά, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές προκλήσεις στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, και ούτε μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου ούτε ένα φορτίο χημικών λιπασμάτων θα εξαχθεί από την περιοχή», καταλήγει.

⚡️ Statement No. 34 – Public Relations of the Islamic Revolutionary Guard Corps:

In the name of Allah, the Destroyer of Tyrants

"And fight them until there is no [more] fitnah"

O faithful and proud Iranian people;

With the help of Almighty Allah, and inspired by your… — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 21, 2026

Χτυπήματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν και αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το πρακτορείο.

Από την πλευρά της, η CENTCOM την Δευτέρα (20/7) πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων με διακηρυγμένο στόχο «ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικά μέσα, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεροπορικής άμυνας».

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