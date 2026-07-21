Άντι Μπέρναμ: Πώς ένας επιτυχημένος δήμαρχος έφτασε στην πρωθυπουργία και η διαφορά πολιτικής κουλτούρας με την Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Ο Άντι Μπέρναμ παραιτήθηκε από τη δημαρχία του Ευρύτερου Μάντσεστερ για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και αναδείχθηκε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο νέος πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κόμματός του για τη στάση των Εργατικών σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Η νέα βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παραχωρήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση μεγαλύτερο έλεγχο σε τομείς όπως οι μεταφορές, η στέγαση και η ενέργεια.

Η διαχείριση σύνθετων προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο αποτελεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πεδίο δοκιμής των κυβερνητικών ικανοτήτων για τους μελλοντικούς ηγέτες της χώρας.

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Τώρα που ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, έχει ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη σημασία να γίνει μία προσέγγιση του φαινομένου. Το φαινόμενο ενός δημάρχου που παραιτήθηκε από την δημαρχία του Ευρύτερου Μάντσεστερ, -έχοντας προηγουμένως κερδίσει στις επαναληπτικές εκλογές την έδρα στο Μάκερφιλντ, – για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και τελικά να αναδειχθεί στον πρωθυπουργό της χώρας.

Ουδείς από τους Εργατικούς ή τους πολιτικούς του αντιπάλους διανοήθηκε να ισχυριστεί ότι ο Μπέρναμ θα ήταν καλύτερο να μην διεκδικήσει ρόλο στην κεντρική πολιτική βρετανική σκηνή για να παραμείνει δήμαρχος του Μάντσεστερ και να ασχοληθεί με την καθαριότητα της πόλης…

Μάλιστα ο προσφάτως αποχωρών από την Ντάουνινγκ Στριτ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο διάδοχός του θα γίνει ένας πολύ καλός πρωθυπουργός.

Σε μία από τις πρώτες δηλώσεις του ο Μπέρναμ ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους των Εργατικών για την στάση του κόμματός του στον πόλεμο στη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Δεν το κάναμε σωστά».

Όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο ουδείς διανοήθηκε να τον κατηγορήσει για αντισημιτισμό ή να υπονοήσει ότι παρακινεί σε βίαιες πράξεις κατά των Ισραηλινών που ζουν στο Λονδίνο. Ο εκεί Πρέσβης του Ισραήλ δεν προέβη σε κάποια καταγγελία κατά του πρώην δημάρχου Μάντσεστερ ούτε τού χρέωσε υπερβολική ευαισθησία για την γενοκτονία που συντελέστηκε εις βάρος των Παλαιστινίων.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει και άλλες… περίεργες «ιδιαιτερότητες». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC προτίθεται να εγκαταστήσει στην Ντάουνινγκ Στριτ μία νέα ομάδα για τους δήμους. Η ομάδα θα αναλάβει το καθήκον να παραδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση μεγαλύτερο έλεγχο σε τομείς όπως η στέγαση και οι μεταφορές, αλλά και να εξασφαλίσει περισσότερο δημόσιο έλεγχο στις υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας.

Καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει εδώ όπου η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απομειώσει τον ρόλο των αιρετών, να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τους δημάρχους και να ιδιωτικοποιήσει το νερό και την ενέργεια. Τελευταίο δείγμα της ισοπεδωτικής λογικής της η ψήφιση του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η διαχείριση σύνθετων προβλημάτων (καθημερινότητα, υποδομές, κοινωνική πολιτική, κλιματική ανθεκτικότητα) λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής κυβερνητικών ικανοτήτων. Στην Ελλάδα όχι. Η αποτελεσματική διαχείριση τους υψώνει εμπόδια για την μεταπήδηση ενός δημάρχου στην κεντρική πολιτική και μεταφράζεται ως υπέρμετρη φιλοδοξία.

Αν κάναμε μία αντιστοίχιση στην ελληνική πραγματικότητα η πορεία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα προς την κεντρική πολιτική θα πρέπει να περάσει όχι από την έγκριση των πολιτών, αλλά από την συναίνεση του κόμματός του, τις πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Μέσα σ’ ένα απολύτως αρνητικό περιβάλλον που απαγορεύει σε έναν εκλεγμένο δήμαρχο να καλλιεργήσει πολιτικό (πόσο μάλλον ηγετικό) προφίλ και να μεταφέρει την εμπειρία του για την χάραξη εθνικής πολιτικής.

Σε μία εποχή κατά την οποία οι μεγάλες προκλήσεις, όπως η στεγαστική κρίση, η κλιματική αλλαγή, ο υπερτουρισμός των μεγάλων πόλεων, οι μεταφορές, η κοινωνική συνοχή και η ενεργειακή μετάβαση αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των πόλεων και των δημάρχων όπως και την αναγκαιότητα οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων και περιφερειών, η κεντρική διοίκηση επιχειρεί επί της ουσίας να τούς στραγγαλίσει και να τούς καταστήσει απόλυτα εξαρτώμενους από τις δικές της επιλογές.

Αγνοεί ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό σχολείο διακυβέρνησης. Γιατί μέσα από την καθημερινή διαχείριση των προβλημάτων δοκιμάζεται στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ικανότητα συνεργασίας και τη διάθεση λογοδοσίας. Ένας δήμαρχος κρίνεται διαρκώς από το εάν η πόλη που διοικεί λειτουργεί καλύτερα, εάν οι δημόσιοι χώροι αναβαθμίζονται, αν οι μετακινήσεις βελτιώνονται και αν οι πολίτες που είναι ευάλωτοι αισθάνονται ότι κάποιος βρίσκεται δίπλα τους.

Εάν η Ελλάδα επιθυμεί ένα πιο αποκεντρωμένο, αποτελεσματικό και συμμετοχικό κράτος, τότε η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά επιλογή δημοκρατίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να αναδειχθούν και οι επόμενοι εθνικοί ηγέτες οι οποίοι θα έχουν μάθει πρώτα να διοικούν με επιτυχία τις πόλεις τους. Οι Βρετανοί δείχνουν το δρόμο…

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