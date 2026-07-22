Βήμα πίσω από τον Μαμντάνι: Η θέση του Νετανιάχου είναι στη Χάγη, αλλά δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να τον συλλάβω (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει τη νομική εξουσία να συλλάβει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον ΟΗΕ.

Παρά τον χαρακτηρισμό του Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου, ο Μαμντάνι διευκρίνισε πως θα περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες που επιτρέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταδίκασε έντονα τις δηλώσεις αυτές, κατηγορώντας τον δήμαρχο για απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά προβλήματα της πόλης.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, απέρριψε την απειλή σύλληψης τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Ντανόν κατηγόρησε επιπλέον τον Μαμντάνι για υποκίνηση αντισημιτισμού και υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών μέσα από την πολιτική του ρητορική.

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Βήμα πίσω από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε στην εκτέλεση του εντάλματος του Διεθνούς Δικαστηρίου και θα συλλάμβανε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο Μαμντάνι αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο, τελικά παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να τον συλλάβει. «Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου… Αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω» ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. «Αξίζει να δικαστεί. Όπως έχω πει, συμφωνώ με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί και να δικαστεί για τα εγκλήματά του. Η διοίκησή μου έχει εξετάσει κάθε διαθέσιμο μέσο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για να καθορίσει εάν η πόλη της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία να επιβάλουμε αυτό το ένταλμα».

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στους New York Times είχε δηλώσει ότι «πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο». Ωστόσο, είχε σημειώσει ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, όπως τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. «Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το μεγάλο, ετήσιο ραντεβού των ηγετών απ’ όλον τον κόσμο, φιλοξενείται κάθε Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Το γραφείο του Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις Μαμντάνι, αναφέροντας σε ανάρτηση στο Χ ότι «ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του. Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή».

The Prime Minister’s Office:



The ICC is a kangaroo court that has no jurisdiction over Americans or Israelis. Its bogus arrest warrant against Prime Minister Netanyahu was issued by a disgraced former ICC Prosecutor, Karim Khan, a few days before allegations of sexual misconduct… July 19, 2026

Επίσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους, δήλωσε ότι «το άτομο που πρέπει να συλληφθεί δεν είναι ο πρωθυπουργός μας. Είστε εσείς, κύριε Μαμντάνι. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει να έρθει στη Νέα Υόρκη. Θα σταθεί σε αυτό ακριβώς το βήμα. Θα μιλήσει εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ. Θα υπερασπιστεί τον λαό του Ισραήλ — και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε για να τον σταματήσετε».

«Η απειλή σας δεν έχει νομική βάση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» ανέφερε ο Ντανόν. «Ο Μουαμάρ Καντάφι, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο Γιασέρ Αραφάτ — όλοι στάθηκαν σε αυτό το βήμα. Ήταν δικτάτορες και χορηγοί της τρομοκρατίας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι. Είναι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός μιας δημοκρατίας που μάχεται την τρομοκρατία».

«Ο κ. Μαμντάνι έχει ξεκαθαρίσει τη δική του επιλογή. Δεν συμφωνεί με τις δημοκρατίες που μάχονται την τρομοκρατία. Αυτός είναι ο ίδιος δήμαρχος που θρήνησε τον ελεύθερο σκοπευτή της Χαμάς και τον αποκάλεσε αθώο πολιτικό δημοσιογράφο. Ο ίδιος δήμαρχος που συνεχίζει να τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό σε όλη τη Νέα Υόρκη. Και τώρα, είναι ο ίδιος δήμαρχος που απειλεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ με εξουσίες σύλληψης που δεν έχει. Κύριε Μαμντάνι, επιλέξατε το αντίθετο της δημοκρατίας. Επιλέξατε τη συνεργασία με την τρομοκρατία», κατέληξε.

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