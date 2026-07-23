Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα σε Ρωσία και Κριμαία

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πλήγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία.

Στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε και δεύτερος τραυματίστηκε στην περιφέρεια Σεμπεκίνσκι, όταν ουκρανικό drone έπληξε όχημα, σημείωσε ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω Telegram.

Στην Κριμαία, χερσόνησο που προσαρτήθηκε στο Ρωσία το 2014, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σε ουκρανική επιδρομή, ενημέρωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, οι ανταλλαγές πληγμάτων συνεχίζονται κι εντείνονται στα μέτωπα και συχνά πολύ μακριά από αυτά, στα μετόπισθεν, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

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