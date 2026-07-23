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23.07.2026 10:05

Φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, «ήχησε» το 112 (video)

23.07.2026 10:05
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Φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23/7) στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβανίου στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του Πάρκου ή κατοικημένες περιοχές. Παρόλα αυτά, η υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Μολδαβία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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