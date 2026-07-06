Σικελία: Προβλήματα στις πτήσεις από την αυξημένη δραστηριότητα της Αίτνας (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα), όταν αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης.

🔴 ÚLTIMA HORA



Suspendidos todos los vuelos del aeropuerto de Catania hasta, al menos, las seis de la tarde por la actividad del volcán. Lleva 9 días consecutivos en erupción.



➡️ En el #Canal24Horas pic.twitter.com/qQAVHkl31A — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 6, 2026

Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Στο μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα από το σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε πως ένα νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή της Αίτνας.

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