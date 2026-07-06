Συναγερμός στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υπό κατασκευή μουσείο (Video)

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Πυρκαγιά προκάλεσε τη Δευτέρα, 6/7, ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μελλοντικού μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού.
Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τ.μ. κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα.
#BREAKING Museum #KANAL staat in brand. Ik heb meteen de brandweer gebeld! Ze zijn onderweg…. #urgence # pic.twitter.com/ywKgyMAadx— Dimitri Strobbe 🚧 (@dimitristrobbe) July 6, 2026
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα), η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην οροφή κτιρίου στις εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δυο ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η πυρκαγιά ξέσπασε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε χώρο ακριβώς κάτω από την οροφή.
Από την πλευρά της, η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε οροφή της πτέρυγας όπου θα φιλοξενηθεί το κέντρο αρχιτεκτονικής.
Το νέο κέντρο σύγχρονης τέχνης κατασκευάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930, πρώην εργοστάσιο και εκθεσιακός χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën.
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