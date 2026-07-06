search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 23:57

Συναγερμός στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υπό κατασκευή μουσείο (Video)

06.07.2026 23:57
brussels-museum-fire

Πυρκαγιά προκάλεσε τη Δευτέρα, 6/7, ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μελλοντικού μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού.

Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τ.μ. κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα), η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην οροφή κτιρίου στις εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δυο ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η πυρκαγιά ξέσπασε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε χώρο ακριβώς κάτω από την οροφή.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε οροφή της πτέρυγας όπου θα φιλοξενηθεί το κέντρο αρχιτεκτονικής.

Το νέο κέντρο σύγχρονης τέχνης κατασκευάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930, πρώην εργοστάσιο και εκθεσιακός χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν και να μην του πουλήσει όπλα – Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος

Δίκτυο FOX: Ο Τραμπ «ποντάρει» στον πρώην ταραχοποιό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία στο επίκεντρο καθώς αυξάνεται η στρατηγική της αξία

Σικελία: Προβλήματα στις πτήσεις από την αυξημένη δραστηριότητα της Αίτνας (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epithesi-milano
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μιλάνο: Άγρια επίθεση με 20 μαχαιριές σε τυχαίο περαστικό – «Το απόλαυσα, θα το ξανακάνω», είπε ο 22χρονος δράστης (Video – σκληρές εικόνες)

mrino spain
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε στους «8» την Ισπανία, 1-0 την Πορτογαλία (Video)

brussels-museum-fire
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υπό κατασκευή μουσείο (Video)

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

falaina
ΕΛΛΑΔΑ

Φάλαινα-φυσητήρας στα ανοιχτά της Χαλκιδικής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 00:22
epithesi-milano
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μιλάνο: Άγρια επίθεση με 20 μαχαιριές σε τυχαίο περαστικό – «Το απόλαυσα, θα το ξανακάνω», είπε ο 22χρονος δράστης (Video – σκληρές εικόνες)

mrino spain
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε στους «8» την Ισπανία, 1-0 την Πορτογαλία (Video)

brussels-museum-fire
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υπό κατασκευή μουσείο (Video)

1 / 3