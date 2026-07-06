Συναγερμός στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υπό κατασκευή μουσείο (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πυρκαγιά προκάλεσε τη Δευτέρα, 6/7, ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του μελλοντικού μουσείου Kanal στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού.

Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τ.μ. κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα), η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην οροφή κτιρίου στις εγκαταστάσεις. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου δυο ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως η πυρκαγιά ξέσπασε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» σε χώρο ακριβώς κάτω από την οροφή.

Incendie Musée Kanal pic.twitter.com/9cFwtB8sET — Bonnier Floriane (@BonnierF) July 6, 2026

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε οροφή της πτέρυγας όπου θα φιλοξενηθεί το κέντρο αρχιτεκτονικής.

Το νέο κέντρο σύγχρονης τέχνης κατασκευάζεται στον χώρο όπου βρισκόταν ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930, πρώην εργοστάσιο και εκθεσιακός χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Citroën.

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