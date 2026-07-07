Τουλάχιστον εννέα νεκροί εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στον νότιο Ισημερινό (Video)

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Εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε στο νότιο άκρο του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 6/7, οι Αρχές.
Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων.
In Ecuador, 5 people are dead after massive floods.#News #BreakingNews #ForYou #Learn #SawItOnNewsidly pic.twitter.com/OUMalsNfNh— Newsidly+ (@morenewsidly) July 6, 2026
Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος κα Ενέργειας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 6/7, πως αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις πληγείσες περιοχές.
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