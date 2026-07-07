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07.07.2026 01:00

Τουλάχιστον εννέα νεκροί εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στον νότιο Ισημερινό (Video)

07.07.2026 01:00
ecuador-floods
Φωτογραφία αρχείου

Εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε στο νότιο άκρο του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 6/7, οι Αρχές.

Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος κα Ενέργειας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 6/7, πως αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις πληγείσες περιοχές.

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ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 01:24
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Τουλάχιστον εννέα νεκροί εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στον νότιο Ισημερινό (Video)

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