Λαμία: Βίαιη επίθεση σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για μια θέση πάρκινγκ – «Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Επίθεση μέσα στο κατάστημά της καταγγέλλει ότι δέχθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αφορμή οικονομικές διαφορές σχετικά με τη χρήση θέσεων στάθμευσης.

«Θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», δήλωσε η ίδια περιγράφοντας όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, η επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι είχε ήδη εξοφλήσει το τελευταίο ποσό που αντιστοιχούσε στη συμμετοχή της για τις θέσεις πάρκινγκ, ενημερώνοντας την άλλη πλευρά, και συγκεκριμένα τη γυναίκα που μετέπειτα της επιτέθηκε, πως δεν υπήρχε πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα.

Η ίδια, ωστόσο, κατήγγειλε ότι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η άλλη γυναίκα πήγε στο μίνι μάρκετ ζητώντας εκ νέου χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Εκείνη, όπως λέει, της απάντησε ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που της αναλογούσε.

Κατά την καταγγελία, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, όμως επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα και μπήκε ξανά στο κατάστημα. Εκείνη τη στιγμή, όπως υποστηρίζει η καταγγέλλουσα, καθόταν σε τραπέζι μιλώντας τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, όταν η άλλη γυναίκα την πλησίασε, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά, ενώ ταυτόχρονα την εξύβριζε.

Η επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Όπως καταγγέλλει, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, όμως η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο, καθώς η γυναίκα πέταξε προϊόντα στο πάτωμα, άνοιξε μπουκάλια κρασιού και προκάλεσε φθορές σε συσκευές και άλλα αντικείμενα.

Δέχτηκε απειλές για τη ζωή της

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου δέχτηκε και απειλές για τη ζωής της. Όπως αναφέρει, η γυναίκα αποχώρησε μετά το επεισόδιο, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε εκ νέου, σταμάτησε έξω από το μίνι μάρκετ και επανέλαβε τις απειλές.

Η ίδια σημειώνει ακόμη ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, όπως λέει, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν όσα είδαν. Αναφέρει επίσης ότι κάλεσε την αστυνομία και περίπου 20 λεπτά αργότερα αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, καταγράφοντας την εικόνα που επικρατούσε στο κατάστημα.

Τα τραύματα και η μήνυση

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι, ενώ πρόκειται να υποβληθεί σε νέα ιατρική εξέταση, με το ενδεχόμενο να χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι από το τράβηγμα αποσπάστηκε τμήμα των μαλλιών της και πως οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πάτωμα του καταστήματος τούφα μαλλιών.

«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος της γυναίκας, καταγγέλλοντας στις αστυνομικές Αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.

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