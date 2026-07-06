Λουόμενη καταγγέλλει ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος στον λαιμό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Λουόμενη κατήγγειλε ότι την δάγκωσε λαγοκέφαλος στην πλαζ της Πάτρας. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (5/7).

Η 64χρονη υποστηρίζει ότι ο λαγοκέφαλος τη δάγκωσε στο λαιμό ενώ βρισκόταν κοντά στη στεριά. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα της πόλης όπου το νοσηλευτικό προσωπικό περιποιήθηκε το τραύμα της.

«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση», εξήγησε στο Flamis.gr ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας.

Διαβάστε επίσης

Πτήσεις: Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Τα στοιχεία της Eurocontrol, η απάντηση της ΥΠΑ, τι λένε οι ελεγκτές

Νίκαια: Ατρόμητη υπάλληλος ζαχαροπλαστείου απώθησε ληστή με τη σφουγγαρίστρα

Νεαροί έπεσαν θύματα θρασύτατου οδηγού ταξί: Διπλασίασε την κούρσα και επειδή αρνήθηκαν να τον πληρώσουν, τους κατέβασε