Λουόμενη καταγγέλλει ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος στον λαιμό

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Λουόμενη κατήγγειλε ότι την δάγκωσε λαγοκέφαλος στην πλαζ της Πάτρας. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (5/7).
Η 64χρονη υποστηρίζει ότι ο λαγοκέφαλος τη δάγκωσε στο λαιμό ενώ βρισκόταν κοντά στη στεριά. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα της πόλης όπου το νοσηλευτικό προσωπικό περιποιήθηκε το τραύμα της.
«Ήταν μαζί με μία άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στον λαιμό και χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση», εξήγησε στο Flamis.gr ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας.
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