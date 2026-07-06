Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Ισπανία 0-0 – Live το ιβηρικό ντέρμπι για μια θέση στους «8»

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Πορτογαλία και Ισπανία μονομαχούν στους «16» του Μουντιάλ στο «AT&T Stadium» του Ντάλας. Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Βέλγιο στους «8».
Live η εξέλιξη του σκορ:
1’΄Σέντρα στο ματς
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.
ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.
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