Φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα, Δευτέρα 6/7, στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη των πληγέντων

Οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε κρίσιμες υποδομές, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες κτίρια με σοβαρές ζημιές ή ισοπεδωμένα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ωστόσο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων έχουν πλέον μειωθεί σημαντικά, καθώς έχει παρέλθει κρίσιμος χρόνος από τα γεγονότα.

Σε επίπεδο κρατικής διαχείρισης, η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις για την υποστήριξη των πληγέντων. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει την παροχή άμεσης βοήθειας στους επιζώντες, τη στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους και την αποκατάσταση βασικών υποδομών, όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί αλλά και χώρες έχουν προχωρήσει σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς οι ανάγκες στις πληγείσες περιοχές παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

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