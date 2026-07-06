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06.07.2026 22:48

Φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

06.07.2026 22:48
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Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα, Δευτέρα 6/7, στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη των πληγέντων

Οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε κρίσιμες υποδομές, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες κτίρια με σοβαρές ζημιές ή ισοπεδωμένα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ωστόσο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων έχουν πλέον μειωθεί σημαντικά, καθώς έχει παρέλθει κρίσιμος χρόνος από τα γεγονότα.

Σε επίπεδο κρατικής διαχείρισης, η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις για την υποστήριξη των πληγέντων. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει την παροχή άμεσης βοήθειας στους επιζώντες, τη στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους και την αποκατάσταση βασικών υποδομών, όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί αλλά και χώρες έχουν προχωρήσει σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς οι ανάγκες στις πληγείσες περιοχές παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

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