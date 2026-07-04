Βαθιά «τραυματισμένη» η Βενεζουέλα: Ανθρωπιστική και πολιτική κρίση μετά τους φονικούς σεισμούς – Ξεπέρασαν τους 2.600 οι νεκροί (Video)

Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία, ο απολογισμός των θυμάτων έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περίπου 15.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε πληγείσες περιοχές.

Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil.



Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 3, 2026

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές γύρω από το Καράκας και στη βόρεια παράκτια ζώνη της χώρας.

Κριτική για καθυστερημένη αντίδραση των αρχών

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπερασπίστηκε την αντίδραση της κυβέρνησής της, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι οι αρχές κινήθηκαν με καθυστέρηση και χωρίς επαρκή συντονισμό. Όπως δήλωσε, τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν άμεσα και χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές.

Ωστόσο, επιζώντες, εθελοντές και οργανώσεις αρωγής καταγγέλλουν μεγάλες καθυστερήσεις στην άφιξη τροφίμων, ιατρικού υλικού και βαρέων μηχανημάτων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές οι πρώτες επιχειρήσεις διάσωσης να οργανωθούν κυρίως από πολίτες. Σύμφωνα με το Reuters, υπάρχουν επίσης καταγγελίες για κλοπές και κακοδιαχείριση βοήθειας από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν ήδη συλληφθεί.

Η φυσική καταστροφή εξελίσσεται σε πολιτική δοκιμασία

Η κρίση έχει λάβει και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς η Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση για τον χειρισμό της καταστροφής, ενώ η μεταβατική της θητεία έληξε στις 3 Ιουλίου.

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της είναι απαραίτητη τόσο για την οργάνωση της βοήθειας προς τους πληγέντες όσο και για τη δημοκρατική μετάβαση στη χώρα. Σύμφωνα με το AP, η ομάδα της αντιπολίτευσης έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων αγνοουμένων με δεκάδες χιλιάδες ονόματα και έχει κινητοποιήσει δίκτυα αρωγής.

Το Reuters μετέδωσε ότι η προσπάθεια της Ματσάδο να επιστρέψει έχει προκαλέσει ενόχληση σε ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι φέρονται να θεωρούν ότι η χρονική συγκυρία μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στη χώρα.

Διεθνής βοήθεια και μεγάλες οικονομικές απώλειες

Διεθνής βοήθεια έχει αρχίσει να φτάνει στη Βενεζουέλα, με ομάδες διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστικό υλικό να αναπτύσσονται στις πληγείσες περιοχές. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περισσότερους από 900 στρατιωτικούς στη χώρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αρωγής, ενώ επιπλέον προσωπικό βρίσκεται σε γειτονικές βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο και στο Κουρασάο.

Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί και οικονομικοί θεσμοί έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν την ανοικοδόμηση. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχεδιάζει τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας ανάλυσης κινδύνων Verisk, οι οικονομικές απώλειες από τους σεισμούς αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 δισ. δολάρια.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Παρά την πάροδο αρκετών ημερών από τη διπλή σεισμική δόνηση, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα χαλάσματα, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει πλήρη εικόνα για τον αριθμό των αγνοουμένων. Το AFP μετέδωσε ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια για μαζικούς τάφους, καθώς η ταυτοποίηση των θυμάτων και οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται.

Η καταστροφή έχει αναδείξει την ευαλωτότητα της Βενεζουέλας έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας, οικονομικής κρίσης και φθοράς βασικών υποδομών. Την ώρα που οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών αναζητούν συγγενείς, στέγη και βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μεταβατικής περιόδου.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Διαψεύδει την κατάληψη της Κοστιαντινίφκα, η Ρωσία δημοσιεύει βίντεο από την περιοχή – Επίθεση με drones στην Αγία Πετρούπολη

«Εκδίκηση»: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων και συνθήματα κατά ΗΠΑ, Ισραήλ

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό – Ουρές για καύσιμα και τρόφιμα μακράς διαρκείας

