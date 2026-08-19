Ουκρανία: Ο Φεντόροφ ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου – Η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση για τον Ζελένσκι

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Τη σοβαρότερη πολιτική αμφισβήτηση που έχει αντιμετωπίσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 πυροδοτεί ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ζητώντας τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών ακόμη και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ο 35χρονος πολιτικός, η αιφνίδια απομάκρυνση του οποίου από την κυβέρνηση τον Ιούλιο προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων, υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να βρει έναν «νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό» για την αποκατάσταση της πλήρους δημοκρατικής διαδικασίας.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα διάρκειας εννέα λεπτών που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για επ’ αόριστον αναστολή των δημοκρατικών διαδικασιών.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας. Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος», ανέφερε.

Παρότι δεν κατονόμασε τον Ζελένσκι, άσκησε σαφή κριτική στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, στη διαφάνεια των κυβερνητικών αποφάσεων και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Όπως είπε, οι πολίτες δεν μπορούν να ζουν επ’ αόριστον χωρίς να γνωρίζουν γιατί λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί κάποιες μεταρρυθμίσεις προχωρούν και άλλες μπλοκάρονται.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τις επιλογές προσώπων σε κρατικές θέσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να παγιωθεί στην κοινωνία η εντύπωση ότι βασικό κριτήριο για έναν διορισμό δεν είναι «ο επαγγελματισμός, τα αποτελέσματα ή η ικανότητα να μεταμορφώσει κάποιος τη χώρα», αλλά η προσωπική πίστη στο σύστημα.

Η θητεία Ζελένσκι και η αναστολή των εκλογών

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί από την επιβολή στρατιωτικού νόμου μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πενταετής προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024, χωρίς να διεξαχθεί νέα εκλογική αναμέτρηση, καθώς ο στρατιωτικός νόμος δεν επιτρέπει εκλογές υπό τις σημερινές συνθήκες.

Ο Φεντόροφ υποστηρίζει πλέον ότι η Ουκρανία πρέπει να βρει τρόπο ώστε να διεξαγάγει εκλογές ακόμη και σε συνθήκες παρατεταμένου πολέμου, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα ψήφου των στρατιωτών, των Ουκρανών που βρίσκονται στο εξωτερικό και των πολιτών που ζουν κοντά στις γραμμές του μετώπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, αν και οι σχέσεις του με τον Ζελένσκι έχουν βελτιωθεί σταδιακά το τελευταίο διάστημα.

Από τα drones στο υπουργείο Άμυνας

Ο 35χρονος Φεντόροφ υπήρξε από το 2019 υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και συνδέθηκε στενά με την τεχνολογική προσαρμογή της Ουκρανίας στις ανάγκες του πολέμου, ιδιαίτερα στον τομέα των drones.

Τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας και κατά τη σύντομη θητεία του προώθησε σειρά αλλαγών στην προμήθεια και αξιοποίηση μη επανδρωμένων συστημάτων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη λειτουργία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο το υπουργείο Άμυνας είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο 22 βασικές πρωτοβουλίες και αποτελέσματα της θητείας του.

Η απομάκρυνσή του τον Ιούλιο, έπειτα από σύγκρουση με τον τότε αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Ο Σίρσκι απομακρύνθηκε στη συνέχεια και νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ορίστηκε ο Μιχαΐλο Ντραπάτι στις 22 Ιουλίου.

Οι διαδηλώσεις υπέρ του Φεντόροφ

Η απόφαση Ζελένσκι να απομακρύνει τον Φεντόροφ από το υπουργείο Άμυνας προκάλεσε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, με τους συγκεντρωμένους να ζητούν την επιστροφή του.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνταν σχεδόν κάθε βράδυ κοντά στο προεδρικό γραφείο στο κέντρο του Κιέβου, αν και το τελευταίο διάστημα η συμμετοχή είχε αρχίσει να υποχωρεί.

Η κινητοποίηση αναζωπυρώθηκε ωστόσο με νέα συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.000 άνθρωποι, με το σύνθημα «Φεντόροφ, Φεντόροφ, Φεντόροφ» να κυριαρχεί.

Τρίτος στις δημοσκοπήσεις, αλλά ισχυρός στον δεύτερο γύρο

Η πολιτική δυναμική γύρω από τον πρώην υπουργό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Έρευνα του Socis Centre for Social Research στις αρχές Αυγούστου έδειξε τον Ζελένσκι πρώτο στον πρώτο γύρο μιας υποθετικής προεδρικής εκλογής με 22,3%, τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και νυν πρεσβευτή της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλέρι Ζαλούζνι, δεύτερο με 21,4% και τον Φεντόροφ τρίτο με 13,1%.

Η ίδια δημοσκόπηση, ωστόσο, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι σε δεύτερο γύρο ο Ζελένσκι θα έχανε τόσο από τον Ζαλούζνι όσο και από τον Φεντόροφ. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί σύστημα δύο γύρων για την εκλογή προέδρου.

Το μεγάλο εμπόδιο μιας εκλογικής αναμέτρησης εν μέσω πολέμου

Η διεξαγωγή εκλογών υπό τις σημερινές συνθήκες θα δημιουργούσε τεράστια πρακτικά και ζητήματα ασφαλείας.

Εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ή έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της από το 2022, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις – πολλοί από αυτούς στην πρώτη γραμμή – ενώ περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Αρτέμ Μπρονζούκοφ σημείωσε ότι παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών όσο συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί.

Κατά τον ίδιο, στην ουκρανική κοινωνία παραμένει βαθιά ριζωμένη η αντίληψη ότι οι εκλογές είναι απαραίτητες, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αφού ολοκληρωθεί η πιο έντονη φάση του πολέμου.

Ο Ζελένσκι προωθεί τον Χμάρα στο υπουργείο Άμυνας

Η παρέμβαση Φεντόροφ έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη πρόταση του Ζελένσκι να αναλάβει μόνιμα το υπουργείο Άμυνας ο μέχρι σήμερα υπηρεσιακός υπουργός, Γεβχέν Χμάρα.

Η υποψηφιότητά του κατατέθηκε επισήμως στη Βερχόβνα Ράντα στις 18 Αυγούστου και χρειάζεται την έγκριση του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Η χρονική σύμπτωση ενισχύει το πολιτικό βάρος της παρέμβασης Φεντόροφ, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία, αλλά πλέον τοποθετεί ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας σε συνθήκες παρατεταμένου πολέμου.

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