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18.08.2026 23:27

Λιβερία: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για την υποδοχή έως 1.200 απελαθέντων μεταναστών

18.08.2026 23:27
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Η Λιβερία συμφώνησε να δεχθεί έως και 1.200 μετανάστες που θα απελαθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Σύμφωνα με τη λιβεριανή κυβέρνηση, οι πρώτοι 20 απελαθέντες από τις ΗΠΑ αναμένεται να φθάσουν στη χώρα την Πέμπτη.

Η συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά αντίστοιχων διευθετήσεων που έχει συνάψει η Ουάσινγκτον με κυβερνήσεις αφρικανικών κρατών, προκειμένου να μεταφέρει εκεί μετανάστες τους οποίους δεν μπορεί νομίμως να απελάσει στις χώρες καταγωγής τους.

Αιτία είναι δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση επαναπατρισμού τους, οι συγκεκριμένοι μετανάστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απειλές για τη ζωή, τη σωματική τους ακεραιότητα ή την ελευθερία τους.

Αντιδράσεις για τις συμφωνίες της Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί τη νομιμότητα των συμφωνιών αυτών.

Ωστόσο, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία και επισημαίνουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι απελαθέντες καταλήγουν τελικά στις χώρες προέλευσής τους.

Η κυβέρνηση της Λιβερίας αναφέρει ακόμη ότι ορισμένοι από όσους θα απελαθούν από τις ΗΠΑ «ενδέχεται να επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στη Λιβερία».

Και άλλες αφρικανικές χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες

Ανάλογες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη συνάψει και άλλες αφρικανικές χώρες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Γκάνα και η Σιέρα Λεόνε.

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