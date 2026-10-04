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04.10.2026 10:23

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

04.10.2026 10:23
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Μετά τη διπλή παρέμβαση του Σαββάτου για «Σκόπια» και Βουλγαρία, ο Αντώνης Σαμαράς χτύπησε ξανά με φαρμακερές ατάκες για τις «καρέκλες», τους… «κακομοίρηδες» και το μπάζωμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλεί με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια, σε έναν διάλογο που αφήνει ελάχιστα περιθώρια για παρερμηνείες.

@realantonissamaras Τους πήρε το Ποτάμι…#AntonisSamaras #ακριβειαβενζινης #κυβερνηση #ελλαδα #fyp #fypgreece #tiktokgreece #ακριβεια ♬ original sound – Antonis Samaras

Τσούτσιας: Πρόεδρε εγώ φεύγω.

Σαμαράς: Έλα για πού το’ βαλες;

Τσούτσιας: Πάω να κλείσω το κόμμα.

Σαμαράς: Ποιο κόμμα;

Τσούτσιας: Δεν διαβάζεις τις Μητσοτακικές εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.

Σαμαράς: Αυτά γράφουνε; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.

Τσούτσιας: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω για θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μη μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.

Σαμαράς: Τόσο προκλητικοί είναι ε; Ξέρεις κάτι αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δε θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε αναφερόμενος στο «χτύπημα» -όπως το χαρακτήρισε- της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία.

«Σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς»

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν “μακεδονική γλώσσα” και τον “μακεδονικό πολιτισμό” των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε. Εμείς τι πήραμε; 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα.

Ως πρωθυπουργός, είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

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