Νίκος Τσούτσιας για Αντώνη Σαμαρά: «Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία» – «Καρφιά» και για υπουργούς (Video)

O «εξ απορρήτων» του Αντώνη Σαμαρά και πιο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Τσούτσιας, αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Μεσσήνιος πολιτικός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος, ωστόσο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Μιλώντας στο OPEN, ο Ν. Τσούτσιας, ερωτηθείς για τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι «ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει όταν ο ίδιος θεωρεί πως η πατρίδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία», ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει τα σχέδια του Α. Σαμαρά.

Πάντως, έσπευσε να αποκρούσει την κριτική που ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε για την ηλικία του, λέγοντας ότι «αν έχεις ικανότητες και είσαι και ψυχικά άφθαρτος μπορείς να βοηθήσεις την πατρίδα σου», ενώ ερωτηθείς για τη βραχνή φωνή του Α. Σαμαρά στη συνέντευξη στον ΑΝΤ1, εξήγησε ότι ήταν εξαιτίας μιας ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε.

Μάλιστα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει αν ο Α. Σαμαράς με τη χρήση της λέξης «ζεστοθεσούληδες» εννοούσε βουλευτές της ΝΔ, ο Ν. Τσούτσιας συμπλήρωσε ότι «με τον χαρακτηρισμό αναφερόταν και σε υπουργούς», ενώ απαντώντας στα σχόλια του Μακάριου Λαζαρίδη για τη συνέντευξη, είπε ότι στάθηκε στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των τοποθετήσεων Σαμαρά.

«Ο κ. Αντώνης Σαμαράς ήταν απολύτως σαφής», δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι «για μένα είναι ο τελευταίος μεγάλος πολίτικός της μεταπολίτευσης», ενώ για τη συνέντευξη, επισήμανε ότι «έθιξε το ζήτημα της ακρίβειας, είπε ότι εδράζεται στο κόστος της ενέργειας και η πολιτική της κυβέρνησης είναι λάθος».

Ο Ν. Τσούτσιας επιβεβαίωσε τη συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ σχολιάζοντας τις επιδόσεις της ΝΔ, δήλωσε ότι «το 2024 έγιναν εκλογές και πήρε το ιστορικό χαμηλότερο από το 1974. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, και στις δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι μεγάλο», απαντώντας καταφατικά στο ερώτημα «αν έφυγαν γιατί άλλαξε η ΝΔ».

