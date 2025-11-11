Το σύστημα Τραμπ και η «προτίμηση» σε Σαμαρά – Επιβεβαιώνεται η συνάντηση με την Γκιλφόιλ παρουσία Αμερικανών υπουργών

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι από το εγχώριο πολιτικό σύστημα βασικός συνομιλητής του συστήματος Τραμπ, όπως επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες που αρχικά είδαν χθες το φως της δημοσιότητας μέσω του topontiki.gr και σήμερα με εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Οι πληροφορίες αφορούν στη συνάντηση που είχε ο πρώην πρωθυπουργός με την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πλαίσιο δείπνου που παρέθεσε ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού προς τιμήν των Αμερικανών υπουργών που βρέθηκαν στην Ελλάδα για τις ενεργειακές συμφωνίες.

Η παρουσία έκπληξη του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το δείπνο, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν το γεγονός που δίνει την ξεχωριστή πολιτική διάσταση, αλλά και ένα μήνυμα για διαθέσεις και προτιμήσεις του αμερικανικού παράγοντα ως προς την πολιτική σκηνή της χώρας.

Επιβεβαιώνεται δε η πληροφορία ότι Σαμαράς και Γκιλφόιλ είχαν μία θερμή συνομιλία – και κατά τα φαινόμενα για το λόγο αυτό, της άμεσης επαφής δηλαδή, υπήρξε και η πρόσκληση που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός για τη δεξίωση.

Ενώ δηλαδή στο δείπνο ήταν προσκεκλημένοι τέσσερις Έλληνες υπουργοί με κάποια αρμοδιότητα από των νέων ενεργειακών συμφωνιών (Παπασταύρου, Δένδιας, Κικίλιας, Πιερρακάκης) προσκλήθηκε κι ένας ανεξάρτητος βουλευτής, διαγραμμένος μάλιστα από το κυβερνών κόμμα, ο οποίος ετοιμάζει κατά τα φαινόμενα δικό του κόμμα. Το ότι η παρουσία του κ. Σαμαρά έγινε την ώρα που ήταν γνωστό ότι είχε παραχωρήσει συνέντευξη – μεταδόθηκε την Κυριακή – με την οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και επιπλέον επαινούσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ δίνει ένα επιπλέον χρώμα στο κλίμα μου διαμορφώνεται.

Προφανώς ο Λευκός Οίκος δεν κινείται προς διάρρηξη των σχέσεών του με την ελληνική κυβέρνηση – άλλωστε η τελευταία ανταποκρίθηκε αμέσως στα αμερικανικά σχέδια για το LNG και τις εξορύξεις στο Ιόνιο, παρότι οι τελευταίες είχαν βγει εκτός προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.

Σηματοδοτεί όμως με σαφήνεια ότι το σύστημα Τραμπ – που εκπροσωπεί η Γκιλφόιλ – καθιστά συνομιλητή του τον κ. Σαμαρά, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κοντά στις πολιτικές και τις αντιλήψεις του Αμερικανού προέδρου σε μείζονα ζητήματα όπως μεταναστευτικό, ενεργειακό, woke ατζέντα.

Η δεξίωση

Τα Νέα αναφέρονται εκτενώς και στο πώς οργανώθηκε και ποιοι συμμετείχαν από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο στη δεξίωση.

Γράφουν σχετικά:

Η αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων καταγράφεται σε πολλά επίπεδα. Πριν από δύο μήνες αποκαλύφθηκε στη Νέα Υόρκη μια «στρατηγική πρωτοβουλία» του Ομίλου Antenna και του Atlantic Council, με στόχο τις συνέργειες (οικονομικές – γεωπολιτικές) και τη συνεννόηση χωρών με κοινούς στόχους: τη σύνοδο κορυφής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής για τη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά την άνοιξη του 2026, έχοντας στο επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το επόμενο βήμα γίνεται σε αμερικανικό έδαφος και οι δύο εταίροι εντάσσονται στην ίδια λογική, με την εκδήλωση της περασμένης Παρασκευής στην Αθήνα, μετά τη λήξη της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC). Στο δείπνο που οργανώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρευρέθηκαν περισσότερες από 80 προσωπικότητες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Kimberley Guilfoyle, αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και μελών του Τμήματος Ενέργειας των ΗΠΑ καθώς και δέκα υπουργών Ελλάδας, ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση του Ζαππείου.

Οικοδεσπότες ήταν ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και ο αντιπρόεδρος του Atlantic Council, Landon Derentz, ενώ τιμώμενα πρόσωπα ήταν οι υπουργοί της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, Doug Burgum (Εσωτερικών) και Chris Wright (Ενέργειας). Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία είτε για σημαντικές επαφές είτε για σύσφιξη σχέσεων. Παρευρέθηκαν οι αμερικανοί υφυπουργοί Michael Regas και Jacob Helberg, ο υπουργός Ενέργειας της Πολωνίας, Milos Motyka, ο υπουργός της Λιθουανίας, Žygimantas Vaičiūnas, και η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, Denisa Saková.

Στη μεγάλη αυτή συνάντηση της περασμένης Παρασκευής συμμετείχαν από την εφοπλιστική κοινότητα ο Ευάγγελος Μαρινάκης, από τον επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ άλλων, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο Γιώργος Περιστέρης και ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Από τον τραπεζικό κλάδο παρευρέθηκαν οι Παύλος Μυλωνάς, Βασίλης Ψάλτης και Φωκίων Καραβίας, καθώς και στελέχη funds. Στόχος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος χαρακτήρισε ως «καθοριστικές» όσες συναντήσεις φέρνουν κοντά κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι η ανάπτυξη συνεργειών «μεταξύ περιοχών που συμβάλλουν στη γεωπολιτική σταθερότητα και την προώθηση επενδύσεων».

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει έδαφος στην επαρχία η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, αυξημένες δεξαμενές για Τσίπρα

Νέα Αριστερά: Πώς «διχάζει» η επιστροφή Τσίπρα και ποιοι θέλουν τη συνεργασία μαζί του

Βραχνάς για την κυβέρνηση ο πληθωρισμός: Κίνδυνος να «χαθούν» οι φοροελαφρύνσεις