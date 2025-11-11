Νέα Αριστερά: Πώς «διχάζει» η επιστροφή Τσίπρα και ποιοι θέλουν τη συνεργασία μαζί του

Στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς καταγράφηκε πολύ πιο καθαρά σε σύγκριση με την συνεδρίαση του Απριλίου, η διαφωνία για το στρατηγικό ζήτημα των συμμαχιών. Η οποία όμως πλέον αλλάζει μορφή, αφού ο καβγάς δεν είναι για το αν θα υπάρξει ή όχι άμεση συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο «καβγάς» επί της ουσίας είναι πλέον για το αν το κόμμα θα είναι ανοιχτό για συνεργασία με τον Τσίπρα ή όχι.

Η επιστροφή Τσίπρα, στο βαθμό που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά φαίνεται να κυριαρχεί σε όλη την αριστερά και την κεντροαριστερά, κοινώς να μαζεύει όλο το «χαρτί», καθίσταται πόλος έλξης, για όσους δεν βλέπουν πλέον προοπτική πολιτικής επιβίωσης στα υπό συρρίκνωση κόμματα της αριστεράς, ούτε δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης μιλά εδώ και καιρό για την συνεργασία κατά βάση με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ από τότε που έχει αρχίσει να μπαίνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα, μιλά επιπλέον για συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις υπό προγραμματικές προϋποθέσεις και «χωρίς αποκλεισμούς» – αυτή είναι η φράση κλειδί που δηλώνει το άνοιγμα σε Τσίπρα.

Με τα επιχειρήματα που παρουσίασε ο Αλέξης Χαρίτσης στην Κεντρική Επιτροπή για το κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο στη βάση ενός μίνιμουμ προγράμματος, προκειμένου μέσα στην τρέχουσα ρευστότητα να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συντάχθηκε πλειονότητα των βουλευτών και τρία μέλη του Πολιτικού Γραφείου.

Ουσιαστικά οι 9 από τους 12 βουλευτές, συντάσσονται με την άποψη για προοδευτικές συμμαχίες, ενώ στην Κεντρική Επιτροπή πλειοψήφησε η άποψη για ενίσχυση του κόμματος με στόχο να πρωταγωνιστήσει στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, κάτι που από την μειοψηφούσα ηγετική ομάδα αντιλαμβάνονται ως «αναδίπλωση» και «περιχαράκωση».

Ειδικότερα, την πρόταση Χαρίτση – η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει και την προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημά του –στήριξαν με κείμενο που παρουσιάστηκε στην Κεντρική Επιτροπή:

· 8 βουλευτές (με τον Χαρίτση 9) και συγκεκριμένα οι: Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσεϊν Ζειμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Οζγκιούρ Φερχάτ και Θεανώ Φωτίου.

· 3 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, οι: Μαρία Βαμβουρέλη, Κωστής Καρπόζηλος και Νίκος Μπίστης.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εισηγήθηκε το κόμμα «να εργαστεί για την συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Όλες τις δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και είναι διατεθειμένες να συζητήσουν σοβαρά και με καλή θέληση την διαμόρφωση ενός μίνιμουμ προγράμματος».

«Απέναντι» σε αυτή τη λογική κινήθηκε η θέση όσων συσπειρώνονται γύρω από τον Γραμματέα της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Αυτή η πλευρά, με κείμενό που υπέγραψαν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου διακήρυξε μεταξύ άλλων πως «χωρίς ισχυρή, ριζοσπαστική, ενωμένη Αριστερά, κανένα προοδευτικό ή αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο δεν μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό απέναντι στο καθεστώς της ανισότητας, της αυταρχικής διακυβέρνησης και της ιδεολογικής ηγεμονίας των ελίτ». Αυτή η πλευρά ασκεί σκληρή κριτική στον Τσίπρα και στο κείμενο που κατατέθηκε τονίζει ότι οι αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και τα νεφελώδη σχέδιά του, «πρέπει να είναι απολύτως καθαρές».

Τα 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου είναι τα εξής:

Ελευθερία Αγγέλη, Εύη Αποστολάκη, Μαρία Γιαννακάκη, Έφη Καλαμαρά, Πέτρος Καλκανδής, Βασιλική Κατριβάνου, Κατερίνα Κνήτου, Μακρίνα Βιόλα Κώστη, Πάνος Λάμπρου, Χάρις Ματσούκα, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Πάνος Σκουρλέτης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιάννης Τσιλίκας.

Είναι γνωστό πάντως, ότι σε επίπεδο βουλευτών με αυτή τη γραμμή συντάσσονται και οι Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας.

