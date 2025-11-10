search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 22:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 20:01

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

10.11.2025 20:01
nikos-androulakis

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε σημαντικές τις συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες για τις γεωτρήσεις και το LNG καθώς επιτρέπουν χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τα αποτελέσματά τους καθώς αναμένει να δει τις τελικές συμβάσεις που θα παρουσιαστούν στη Βουλή προς επικύρωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εκδήλωση «ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα…η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Γ.Μανιάτης και η ομάδα του S&D , διαφώνησε με τους «πανηγυρισμούς της κυβέρνησης» , όπως είπε, επειδή συνέχισε να «εμφανίζει ότι έχει πλήρες σχέδιο ενώ δεν υπάρχει. Όλα τα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, το 2011.»

«Η ΝΔ τα έχει κάνει μπάχαλο στην ενέργεια. Απέτυχε στην «πράσινη μετάβαση», με την ΔΕΗ να κερδοσκοπεί αντί να κάνει επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση, εξαρτηθήκαμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και τώρα προσπαθεί να απεμπλακεί ενώ διένειμε σε ιδιωτικά συμφέροντα τον ενεργειακό χώρο της χώρας», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία υποστήριξε πως η στρατηγική της Ελλάδας και της ΕΕ πρέπει να είναι νέο Ελσίνκι για τη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών στη ΝΑ Μεσόγειο και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, η μόνη εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο χώρες, με «καρότο» μια νέα Τελωνειακή Συμφωνία. «Δεν απορρίπτω την άρση του casus belli Διαφωνώ να γίνεται παζάρι για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE , όπως το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε .

Για την ασφάλεια της Ευρώπης επισήμανε ότι « το Κοινό Ευρωπαϊκό όραμα ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε Κοινή Άμυνα και Κοινή Εξωτερική πολιτική», ενώ άφησε αιχμές για την ενημέρωση των κομμάτων σχετικά με τη πενταμερή πρωτοβουλία . «Έπρεπε να υπάρχει άλλου είδους ουσιαστική ενημέρωση κι όχι όλα για την επικοινωνία. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια, κυριαρχεί ο πολιτικαντισμός».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην εσωτερική πολιτική όπου ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι στα θέματα ‘Αμυνας κι Ασφάλειας, Εξωτερικής Πολιτικής, στη Παιδεία και την Υγεία απαιτούνται συναινέσεις διευκρινίζοντας σαφώς ότι σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό κυβερνητική συνεργασία. «Στόχος μου είναι η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση. Είμαστε στρατηγικοί αντίπαλοι με το “σύστημα Μαξίμου” , όπως ήμασταν με τη κυβέρνηση Τσίπρα».

«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδεχτεί τη ΝΔ και να μην γίνει χάος στη χώρα, γιατί είναι σοβαρό κόμμα και δεν προκαλεί χάος. Γι αυτό το χτυπάει η ΝΔ ενώ δεν χτυπάει τον Βελόπουλο. Έχουν επιλέξει, να χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ, το Κέντρο, να μην σηκώσει κεφάλι», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Σχολίασε τη παρομοίωση του Αντώνη Σαμαρά για τη κυβέρνηση της ΝΔ , «γαλάζιο εκσυγχρονισμό του Σημίτη», λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αφήνει τίποτα μεγάλο ενώ η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη άφησε την ένταξη στο ευρώ, της Κύπρου, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα μεγάλα έργα.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hannibal-gaddafi
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο γιος του Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

proastiakos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

florida
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Τζαμάικα συνετρίβη σε συγκρότημα κατοικιών στη Φλόριντα

xristos_stylianidis_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από το σύστημα που καθοδηγεί ο Νίκος Αναστασιάδης» – Για τι τον κατηγορεί ο πρώην πρόεδρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 22:23
hannibal-gaddafi
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Απελευθερώθηκε ο γιος του Καντάφι ύστερα από 10 χρόνια κράτησης

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

proastiakos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

1 / 3