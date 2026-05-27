«Toy Story 5»: Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του animation – Στο cast ο Bad Bunny (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το τελικό trailer του πολυαναμενόμενου «Toy Story 5», στο οποίο ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με τα κλασικά παιχνίδια.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον (Andrew Stanton) ανέλαβε το σενάριο ενώ μαζί με την ΜακΚένα Χάρις (McKenna Harris) συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία σε παραγωγή της Λίντσεϊ Κόλινς (Lindsey Collins).

Παράλληλα με την κυκλοφορία του trailer έγινε γνωστό ότι ο πορτορικανός σούπερ σταρ Bad Bunny δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι πίτσας το οποίο φοράει γυαλιά ηλίου.

«Ανεπιτήδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή», ανέφερε η Disney στην ανακοίνωσή της.

Επίσης πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι και ο Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) χάρισε τη φωνή του σε ένα ακόμη παιχνίδι του φιλμ.

Οι δύο καλλιτέχνες πλαισιώνουν το εντυπωσιακό φωνητικό καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Τομ Χανκς (Tom Hanks), Τιμ Άλεν (Tim Allen), Γκρέτα Λι (Greta Lee), Τζόαν Κιούζακ (Joan Cusack), Τόνι Χέιλ (Tony Hale), Άνι Ποτς (Annie Potts), Μπόνι Χαντ (Bonnie Hunt), Έρνι Χάντσον (Ernie Hudson) και Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien).

Σύμφωνα με το People, o Bad Bunny συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα «Porto Rico», το οποίο αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρενέ Πέρες Χογκλάρ (René Pérez Joglar).

Το «Toy Story 5» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

