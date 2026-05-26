Σμαραγδής: «Ταυτίζομαι πιο πολύ με τον Κολοκοτρώνη – Ήμουν αριστερός, παραβατικός, έκανα αλητείες» (Video)

Για τη νέα κινηματογραφική του παραγωγή με θέμα τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, επισημαίνοντας ότι η ταινία δεν θα είναι μια απλή βιογραφία, αλλά θα εστιάζει στη «διαδρομή μεταμόρφωσης» του Κολοκοτρώνη από κλέφτη σε εθνικό ήρωα και πρότυπο, σε μια προσπάθεια να αναδείξει -όπως είπε- την πορεία του από το σκοτάδι στο φως.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο One Channel και τον Ρένο Χαραλαμπίδη, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι ο ίδιος ταυτίζεται πιο πολύ με τον Κολοκοτρώνη παρά με τον Καποδίστρια, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ως νέος ήταν «αριστερός» και «παραβατικός».

«Έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Έκανα αλητείες… Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και να τα τώρα τα βιώματα γιατί μπορείς να κατανοήσεις τον Κολοκοτρώνη. Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος. Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτός ο άνθρωπος ο ιδιοτελής έγινε φωτεινό παράδειγμα και με το που πέρασε στην πίστα για την πατρίδα και την αγάπη στον Θεό άνθισε και έγινε ο μεγάλος στρατηλάτης. Έφτασε σε αυτό που λέει ο Γιούνγκ, να γίνει ήρωας, θρύλος και μετά πρότυπο. Αυτή τη διαδρομή από το σκοτεινό στην πίστη στα ανώτερα και το φως την ξέρω καλύτερα από τον Καποδίστρια. Άρα θα είναι και εξομολογητικό το φιλμ αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η μουσική για τον «Καβάφη» ο Σαββόπουλος και ο Παπαθανασίου

Αναφερόμενος σε μια άγνωστη ιστορία ο παρελθόν ο Γιάννης Σμαραγδής εξομολογήθηκε:

«Στον Καβάφη ήθελα να μου γράψει τη μουσική ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μου λέει η σύζυγός μου “όχι να πας στον Βαγγέλη”. Εγώ είπα ότι τότε τον Βαγγέλη δεν τον έπαιζε η αριστερά θα μου την πέσουν, αυτός παίρνει κάτι μυθώδη ποσά. “Όχι” μου είπε “και θα στη γράψει και θα είναι δωρεάν η μουσική” αλλά εγώ επέμενα για τον Σαββόπουλο» είπε και πρόσθεσε:

«Πήγα 8 το βράδυ στο σπίτι του Σαββόπουλου, δεν μου άνοιγε την πόρτα. Βγαίνει μια Φιλιππινέζα μου και μου λέει “τι θέλει το κύριο; Το κύριο Διονύση είναι στη Χαλκίδα”. Η σύζυγός μου επέμεινε “ο Βαγγέλης θα σου γράψει” και μου έκλεισε ραντεβού σε δύο ημέρες. Πήγα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, δεν με γνώριζε, για ραντεβού μισής ώρας και από πάνω δούλευαν τεχνικοί σε κάτι που έγραφε. Τελικά το ραντεβού κράτησε 4 ώρες. Στις 4 ώρες αυτές μου λέει “τι θέλετε;”. Του εξήγησα για τον Καβάφη για το σινεμά. “Τι είναι αυτό;” με ρώτησε και του διευκρίνισα ότι τελειώνει με τη φράση για την Ελληνική λαλιά που την πήγαμε στους Ινδούς, με έπιασαν λυγμοί και έκλαιγα για 20 λεπτά. Ο Βαγγέλης ήταν ακίνητος με τη στάση του Ποσειδώνα. Του ζήτησα συγγνώμη και μου είπε “έχω δει τον Τσαρούχη να διαβάζει Καβάφη και να κλαίει”. Μετά από δύο ημέρες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “σας θέλω”. Όταν πήγα μου είπε “να μην πούμε πολλά λόγια. Σε αυτό που είδα υπάρχει η ψυχή του ποιητή αλλά λείπει το κάδρο, οι σκηνές πλήθους εκεί και εκεί”. Έμεινα κάγκελο γιατί δεν είχα κάνει τα πλάνα επειδή δεν είχα τα χρήματα. Μου είπε “θα σου γράψω τη μουσική, θα υπογράψουμε συμβόλαιο για ένα ευρώ για να μην έχετε προβλήματα με τις δισκογραφικές και είμαι στη διάθεσή σας να ξεκινήσουμε από αύριο».

