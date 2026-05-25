25.05.2026
25.05.2026 13:43

«Skeletons»: Οι Brie Larson και Kyle Gallner ενώνουν τις δυνάμεις τους σε νέα ταινία τρόμου

Ο αμερικανός ηθοποιός Κάιλ Γκάλνερ (Kyle Gallner) εντάσσεται στο καστ της ταινίας τρόμου «Skeletons» της Sony Pictures, στο πλευρό της βραβευμένης με Όσκαρ Μπρι Λάρσον (Brie Larson). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζ.Τ. Μόλνερ (JT Mollner), ενώ στην παραγωγή βρίσκεται ο Τζ.Τζ. Έιμπραμς (J.J. Abrams).

Η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια ενός νεαρού αγοριού, το οποίο «αρχίζει σταδιακά να ανακαλύπτει ότι οι αγαπημένοι του γονείς κρύβουν ένα ανησυχητικό μυστικό για την αληθινή φύση της μητέρας του».

Το σενάριο έγραψε ο Μπράιαν Ντάφιλντ (Brian Duffield), βασισμένος σε ένα σύντομο διήγημα του Φίλιπ Φρακάσι (Philip Fracassi), με τον σκηνοθέτη να κάνει τις τελικές διορθώσεις.

Σύμφωνα με το Deadline, η Sony Pictures εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας κατά τη διάρκεια του φετινού Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Market (EFM).

«Ο Μπράιαν Ντάφιλντ έχει γράψει ένα σενάριο που είναι πραγματικά καθηλωτικό. Πρόκειται για μια ταινία τρόμου που είναι τόσο γλυκιά και συγκινητική όσο και τρομακτική. Το γεγονός ότι ο Τζ.Τ. Μόλνερ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Έιμπραμς και πρόσθεσε: «Τέλος, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την απεριόριστα ταλαντούχα Μπρι Λάρσον, προδιαθέτει την ταινία να γίνει μία από εκείνες τις σπάνιες δημιουργίες τρόμου που σε κάνουν να γελάσεις, να νιώσεις και να νοιαστείς, προτού σε παρασύρουν σε μια απολύτως καταιγιστική εμπειρία».

Το «Skeletons» είναι μια συμπαραγωγή της Infrared (FilmNation Entertainment), της Bad Robot Productions του Έιμπραμς και της Assemble Media, με παραγωγούς τους Ντρου Σάιμον (Drew Simon), Τζον Κόεν (Jon Cohen) και Τζακ Χέλερ (Jack Heller).

