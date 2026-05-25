ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
«Home Economics»: Η Julia Roberts στο νέο κινηματογραφικό στοίχημα της Sony

Ένα νέο μεγάλο πρότζεκτ πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Sony 3000 Pictures, καθώς εξασφάλισε τα κινηματογραφικά δικαιώματα για το επερχόμενο βιβλίο της Κέιτι Χέις (Katy Hays), «Home Economics», με πρωταγωνίστρια τη Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts).

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα αναλάβει επίσης και μέρος της παραγωγής, μαζί με τις συνεργάτιδές της Λίσα Ρόμπερτς Γκίλαν (Lisa Roberts Gillan) και Μαρίσα Γιέρες Γκιλ (Marisa Yeres Gill) μέσω της Red Om Films, σε συνεργασία με τον Μαρκ Πλατ (Marc Platt) για την Marc Platt Productions.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς θα υπογράψει η Χέις η οποία θα συμμετέχει στο πρότζεκτ και ως εκτελεστική παραγωγός.

Αν και η σύνοψη του βιβλίου και η πλοκή της ταινίας κρατούνται για την ώρα επτασφράγιστο μυστικό, το «Home Economics» πουλήθηκε μετά από έναν σκληρό εκδοτικό πλειστηριασμό στην Pamela Dorman Books (εκδοτικό σήμα του οίκου Penguin Random House) και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Η Ρόμπερτς πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία «After the Hunt» της Amazon MGM, ενώ θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Ελίζαμπεθ Όλσεν (Elizabeth Olsen) στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Panic Carefully» για τη Warner Bros.

