Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

Στα 55 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον πρώην άσσο των γηπέδων, Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια.

Η μεγάλη μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο πρώτη φορά στην γέννηση της κόρης της. Είχε δώσει και τότε μια σπουδαία μάχη την οποία είχε κερδίσει και είχε μιλήσει και δημοσίως για αυτή.

Ο καρκίνος επανήλθε τα τελευταία χρόνια με την Γωγώ Μαστροκώστα να δίνει με γενναιότητα ξανά τη σκληρή μάχη. Το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί δραματικά και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

Όταν η ίδια μιλούσε για τη μάχη της με τον καρκίνο

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι πριν την εγκυμοσύνη, αλλά είχα πάει στο γιατρό και δε μου βρήκε τίποτα. Αυτό είναι κι ένα μήνυμα που θέλω να δώσω. Δε μένουμε ποτέ σε μία εξέταση και έναν γιατρό.

Εγώ δεν είχα κάποιο ιστορικό ούτε κάποιο άλλο ερέθισμα από το περιβάλλον μου. Έκανα εξέταση λοιπόν και μου είπαν δεν έχω τίποτα. Εγώ άκουσα τα καλά νέα και το ξέχασα εντελώς.

Κι έρχεται η ώρα της γέννας και μου λένε αυτό. Εγώ χλώμιασα. Ξυπνάω και μετά τη νάρκωση το πρώτο πράγμα που ακούω είναι πως τα πράγματα δεν είναι καλά. Έπρεπε να περάσω και μια μέρα που έβλεπα το παιδί μου μόνο από το τζάμι. Το ότι συνέβη αυτό, οκ το αποδέχεσαι εύκολα. Αλλά το ότι μου συνέβη εκείνη τη στιγμή που είχα γεννήσει, δε μπόρεσα να το δεχτώ.

Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει. Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου», είχε πει πριν μερικά χρόνια σε συνέντευξή της στην Ελεονώρα Μελέτη μιλώντας ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Για τη δική της μάχη με τον καρκίνο είχε μιλήσει και στους Λιάγκα-Σκορδά πριν μερικά χρόνια:

Από την τηλεόραση στην πλήρη αφοσίωση στο παιδί της

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 2 Σπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτολοακαρνανίας. Στόχος της ήταν να σπουδάσει ιατρική, αλλά πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία και ακολούθησε μια αναπάντεχη καριέρα.

Τη δεκαετία του ’90 και σε ηλικία 22 ετών, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια στην πρωινή εκπομπή Μεταξύ μας. Ξεχώρισε αμέσως και ακολούθησε μια ξεχωριστή καριέρα στην τηλεόραση με τη συμμετοχή της σε διάφορες εκπομπές. Ομορφη γυναίκα, ένα πρόσωπο λαμπερό η Γωγώ Μαστροκώστα ξεχώρισε αμέσως. Ολα άλλαξαν όταν γνώρισε τον έρωτα της ζωής της Τραϊανό Δέλλα με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη την Βικτώρια και παντρεύτηκαν –βαπτίζοντας παράλληλα και την μικρή τους- το 2008.

Αποτέλεσαν για πάνω από 20 χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ. Πάντα μαζί, στα εύκολα αλλά κυρίως στα δύσκολα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να στέκεται ακλόνητος βράχος στο πλευρό της.

Τον Οκτώβριο του 2024 παραιτήθηκε από προπονητής του ΟΦΗ λόγω ενός σοβαρού προσωπικού προβλήματος. δεν είπε ποτέ ποιο ήταν αυτό αλλά ήταν αντιληπτό ότι η σύζυγός του έδινε μια ακόμη μάχη και τον χρειαζόταν στο πλευρό της.

Στο πλευρό της στάθηκε μέχρι τέλους και όλο αυτό το διάστημα που η Γωγώ Μαστροκώστα έδωσε σκληρή μάχη στον Ευαγγελισμο και τώρα μαζί με την κόρη τους θα κληθούν να την αποχαιρετήσουν για πάντα.

