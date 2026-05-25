ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:21
25.05.2026 07:27

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Το απόγευμα το πρώτο κύμα πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ATM την Τετάρτη (video)

Ξεκινούν σήμερα (25/5) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη (27/5).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 28/5 για τους μισθωτούς.

Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (25/5) και την Τετάρτη (27/5) αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου (απόγευμα Δευτέρας 25/5).

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου (απόγευμα Τετάρτης 27/5).

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.

