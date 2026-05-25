Ξεκινούν σήμερα (25/5) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη (27/5).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 28/5 για τους μισθωτούς.
Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (25/5) και την Τετάρτη (27/5) αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου (απόγευμα Δευτέρας 25/5).
Συγκεκριμένα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου (απόγευμα Τετάρτης 27/5).
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.
