Ξεκινούν σήμερα (25/5) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη (27/5).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα γίνουν την Τρίτη 26 Μαΐου για τους μη μισθωτούς και την Πέμπτη 28/5 για τους μισθωτούς.

Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Οπότε θα πιστωθούν τη Δευτέρα (25/5) και την Τετάρτη (27/5) αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου (απόγευμα Δευτέρας 25/5).

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου (απόγευμα Τετάρτης 27/5).

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.

